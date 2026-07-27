La emotiva confesión de jugador colombiano, tras debut soñado en México; "Dios siempre da revancha"

Juan Valencia no pudo tener mejor debut en el fútbol mexicano. El jugador colombiano marcó a los pocos instantes de estar en el terreno de juego, y darle así, el triunfo 2-1 al Necaxa sobre Monterrey, por la segunda jornada del Apertura MX.

La anotación de Valencia Longa, que había ingresado al minuto 90 al césped del estadio Victoria Aguascalientes, se presentó un minuto más tarde. Tras un saque de banda por parte de Raúl Martínez, la pelota fue a parar al área de los 'rayados', y tras una habilitación de cabeza, el exInternacional de Bogotá apareció en el segundo palo para empujar el balón con dirección a la red. A continuación, llegó la efusiva celebración.

Lo cierto es que tras el compromiso, Valencia generó sus impresiones de lo que fue su estreno con la camiseta del Necaxa. Sus palabras no pasaron desapercibidas; su mensaje fue de agradecimiento para Dios, por darle la oportunidad de poder jugar.



Juan Valencia marcó gol en su debut con Necaxa en la Liga MX. Foto oficial del Necaxa

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"Primero que todo, gracias por la invitación, y segundo, agradecerle a Dios por la oportunidad, porque es el único que sabe lo que ha pasado para llegar hasta acá. Me siento muy feliz por haber hecho mi primer gol en el primer partido. Cuando entré, sólo le dije: 'Papá Dios, permíteme, en la primera que toque, mandarla a guardar, y gracias a Dios se pudo cumplir", sostuvo el delantero 'cafetero' en charla con 'Fox México'.

A renglón seguido, el oriundo de Riosucio complementó que "es una alegría inmensa, dedicarle esto a Papá Dios, a mi familia, a mis amigos, a las personas que me han apoyado, y a la afición que siempre está aquí apoyándonos".

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Y es que el Necaxa rompió una racha de nueve partidos sin vencer al Monterrey, que comenzó en el Torneo Clausura 2022. El número '90' habló sobre este aspecto.

"Nada es para siempre. Papá Dios siempre te va a dar una revancha, te da la oportunidad y ya queda en uno si las aprovecha, y gracias a Dios hemos iniciado con pie derecho. Los dos partidos que hemos jugado en casa, hemos ganado, y todos los partidos que son en casa, hay que hacerlo mejor; mínimo ganarlos. A seguir trabajando, todo esto es base al trabajo", añadió el colombiano.

Por último, Juan David se refirió a cómo se ha sentido en el club y del trato del DT, Martín Varini, con el plantel.

"La verdad feliz y contento, hemos creado un buen ambiente, un buen grupo, y esto se muestra acá en la cancha, todo lo que hemos construido internamente se refleja, van dos partidos y dos victorias, no es casualidad, se debe al trabajo, a todo lo que hemos hecho", concluyó.

"LE PEDÍ A PAPÁ DIOS METER GOL"



Juan Valencia se convirtió en el héroe en el triunfo del @ClubNecaxa, al marcar en los últimos minutos del partido.



🎙️Entrevista de @paosdlt96 pic.twitter.com/pgAZ8y0Ahn — FOX (@somos_FOX) July 27, 2026

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Así fue el gol de Juan David Valencia para darle la victoria al Necaxa:

¡GOOOOOOOOOOL DE LOS RAYOS⚡️!



Tremendo saque de banda, que desconcentra a la defensa de Rayados, y Juan David Valencia la termina empujando. @ClubNecaxa 2-1 @Rayados pic.twitter.com/6aP6Mp9EtG — FOX (@somos_FOX) July 27, 2026