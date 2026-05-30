Cómo quedó el palmarés en la Champions League, tras bicampeonato del PSG

El PSG conquistó este sábado la Champions League por segundo año consecutivo tras derrotar al Arsenal (1-1; 4-3) en los penales de la final disputada en el Puskás Arena de Budapest.
En un partido con juego poco vistoso pero emoción a raudales, el delantero alemán Kai Havertz adelantó a los 'gunners' sólo seis minutos después del pitido inicial, el Balón de Oro Ousmane Dembélé, igualó para el equipo de Luis Enrique al convertir un penal cometido por Cristhian Mosquera sobre Khvicha Kvaratskhelia (65').
Tras no moverse el marcador en la prórroga, el fallo definitivo desde los once metros del brasileño Gabriel privó al Arsenal de un doblete histórico Premier-Champions y dio la segunda Orejona de su historia al PSG.
Así quedó el palmarés de la Champions League:
2026: París Saint-Germain (FRA)
2025: París Saint-Germain (FRA)
2024: Real Madrid (ESP)
2023: Manchester City (ENG)
2022: Real Madrid (ESP)
2021: Chelsea (ENG)
2020: Bayern Munich (GER)
2019: Liverpool (ENG)
2018: Real Madrid (ESP)
2017: Real Madrid (ESP)
2016: Real Madrid (ESP)
2015: FC Barcelona (ESP)
2014: Real Madrid (ESP)
2013: Bayern Munich (GER)
2012: Chelsea (ENG)
2011: FC Barcelona (ESP)
2010: Inter Milán (ITA)
2009: FC Barcelona (ESP)
2008: Manchester United (ENG)
2007: AC Milan (ITA)
2006: FC Barcelona (ESP)
2005: Liverpool (ENG)
2004: FC Porto (POR)
2003: AC Milan (ITA)
2002: Real Madrid (ESP)
2001: Bayern Munich (GER)
2000: Real Madrid (ESP)
1999: Manchester United (ENG)
1998: Real Madrid (ESP)
1997: Borussia Dortmund (GER)
1996: Juventus (ITA)
1995: Ajax Amsterdam (NED)
1994: AC Milan (ITA)
1993: Marseille (FRA)
1992: FC Barcelona (ESP)
1991: Estrella Roja (YUG)
1990: AC Milan (ITA)
1989: AC Milan (ITA)
1988: PSV Eindhoven (NED)
1987: FC Porto (POR)
1986: Steaua Bucarest (ROM)
1985: Juventus (ITA)
1984: Liverpool (ENG)
1983: Hamburgo (GER)
1982: Aston Villa (ENG)
1981: Liverpool (ENG)
1980: Nottingham Forest (ENG)
1979: Nottingham Forest (ENG)
1978: Liverpool (ENG)
1977: Liverpool (ENG)
1976: Bayern Múnich (GER)
1975: Bayern Múnich (GER)
1974: Bayern Múnich (GER)
1973: Ajax Ámsterdam (NED)
1972: Ajax Ámsterdam (NED)
1971: Ajax Ámsterdam (NED)
1970: Feyenoord (NED)
1969: AC Milan (ITA)
1968: Manchester United (ENG)
1967: Celtic Glasgow (SCO)
1966: Real Madrid (ESP)
1965: Inter Milán (ITA)
1964: Inter Milán (ITA)
1963: AC Milan (ITA)
1962: Benfica (POR)
1961: Benfica (POR)
1960: Real Madrid (ESP)
1959: Real Madrid (ESP)
1958: Real Madrid (ESP)
1957: Real Madrid (ESP)
1956: Real Madrid (ESP)
Los clubes más laureados:
15: Real Madrid
7: AC Milan
6: Bayern Múnich, Liverpool
5: FC Barcelona
4: Ajax Ámsterdam
3: Inter de Milán, Manchester United
2: Juventus, Benfica, Nottingham Forest, Oporto, Chelsea, Paris Saint-Germain
1: Aston Villa, Borussia Dortmund, Celtic Glasgow, Estrella Roja, Feyenoord, Hamburgo, Manchester City, Olympique de Marsella, PSV Eindhoven, Steaua Bucarest
Los países con más títulos en el torneo:
20: España
15: Inglaterra
12: Italia
8: Alemania
6: Países Bajos
4: Portugal
3: Francia
1: Escocia, Rumanía, Serbia (conseguido por un club entonces bajo bandera de Yugoslavia)