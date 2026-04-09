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Gol Caracol  / Así quedó la tabla de posiciones de Copa Sudamericana, tras Macará 1-1 América; todo parejo

Así quedó la tabla de posiciones de Copa Sudamericana, tras Macará 1-1 América; todo parejo

Tras el estreno del América de Cali en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026, hay noticias sobre el arranque de los 'escarlatas' y sus rivales en el torneo internacional de Conmebol.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 9 de abr, 2026
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Macará 1-1 América de Cali
Macará 1-1 América de Cali por Copa Sudamericana - Foto:
América de Cali Oficial

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