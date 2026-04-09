Así quedó la tabla de posiciones de Copa Sudamericana, tras Macará 1-1 América; todo parejo

América de Cali inició sumando un punto de visitante, en Ecuador, luego del empate 1-1 con Macará en la fecha 1 del grupo A de la Copa Sudamericana 2026, partido disputado este jueves en Ambato.

Las anotaciones del compromiso fueron de Jorge Valencia para los 'escarlatas' y un autogol de Josen Escobar para los rivales.

Por su parte, los otros dos equipos del grupo A de la Copa Sudamericana 2026, y rivales del América de Cali, también empataron 1-1 en Perú. Alianza Atlético y Tigre, de Argentina, sumaron un punto y todo está igualado en el arranque del certamen Conmebol.

En la próxima fecha los dirigidos por el DT David González recibirán en el estadio Pascual Guerrero (Cali) a Alianza Atlético, el miércoles 15 de abril, a las 9:00 p.m. (hora colombiana). Por su parte, Tigre se medirá a Macará, el jueves 16, a las 5:00 p.m.



Tabla de posiciones de Copa Sudamericana, tras Macará 1-1 América:

Grupo A