Así quedó la tabla de posiciones de Copa Sudamericana, tras Macará 1-1 América; todo parejo

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América de Cali inició sumando un punto de visitante, en Ecuador, luego del empate 1-1 con Macará en la fecha 1 del grupo A de la Copa Sudamericana 2026, partido disputado este jueves en Ambato.
Las anotaciones del compromiso fueron de Jorge Valencia para los 'escarlatas' y un autogol de Josen Escobar para los rivales.
Por su parte, los otros dos equipos del grupo A de la Copa Sudamericana 2026, y rivales del América de Cali, también empataron 1-1 en Perú. Alianza Atlético y Tigre, de Argentina, sumaron un punto y todo está igualado en el arranque del certamen Conmebol.
En la próxima fecha los dirigidos por el DT David González recibirán en el estadio Pascual Guerrero (Cali) a Alianza Atlético, el miércoles 15 de abril, a las 9:00 p.m. (hora colombiana). Por su parte, Tigre se medirá a Macará, el jueves 16, a las 5:00 p.m.
|Pos
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|Tigre
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|2
|América
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|3
|Alianza Atlético
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|4
|Macará
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1