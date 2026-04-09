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Gol Caracol  / América consiguió un valioso empate 1-1 en Ecuador, contra Macará, en Copa Sudamericana

América consiguió un valioso empate 1-1 en Ecuador, contra Macará, en Copa Sudamericana

Este jueves se dio el debut del América de Cali en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026, donde sumaron un punto de visitantes y dejaron buenas sensaciones para disputar el torneo.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 9 de abr, 2026
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Macará vs América Copa Sudamericana
Macará vs América de Cali, en la Copa Sudamericana - Foto:
América Oficial

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