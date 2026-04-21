Así quedó la tabla de posiciones de Liga de España tras Real Madrid 2-1 Alavés; pendiente, Barcelona

El Real Madrid hizo su tarea y ganó este martes en el partido de la fecha 32 de la Liga de España, derrotando 2-1 al Alavés en el estadio Santiago Bernabéu, con goles de Kylian Mbappé y Vinícius Júnior, sus dos máximas figuras. Descontó Toni Martínez.
Con este resultado el equipo 'merengue' dirigido por el DT Álvaro Arbeloa llegó a 73 puntos, quedando a seis unidades del líder que es el Barcelona, quien aún no ha jugado en esta jornada y lo hará este miércoles frente al Celta de Vigo (2:30 p.m.).
Aún quedan seis fechas más de la Liga de España, pero los catalanes darían un paso importante hacia el título en caso de ganar frente al Celta. Eso sí, el próximo 10 de mayo hay clásico en el Camp Nou.
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|Barcelona
|31
|26
|1
|4
|84
|30
|+54
|79
|2
|Real Madrid
|32
|23
|4
|5
|67
|30
|+37
|73
|3
|Villarreal
|31
|19
|4
|8
|56
|36
|+20
|61
|4
|Atlético Madrid
|31
|17
|6
|8
|51
|32
|+19
|57
|5
|Real Betis
|32
|12
|13
|7
|48
|40
|+8
|49
|6
|Celta de Vigo
|31
|11
|11
|9
|44
|40
|+4
|44
|7
|Real Sociedad
|31
|11
|9
|11
|49
|48
|+1
|42
|8
|Getafe
|31
|12
|5
|14
|27
|32
|-5
|41
|9
|Athletic Club
|32
|12
|5
|15
|34
|45
|-11
|41
|10
|Osasuna
|32
|10
|9
|13
|37
|39
|-2
|39
|11
|Girona
|32
|9
|11
|12
|35
|48
|-13
|38
|12
|RCD Espanyol
|31
|10
|8
|13
|37
|48
|-11
|38
|13
|Valencia C. F.
|32
|9
|9
|14
|35
|47
|-12
|36
|14
|R. C. D. Mallorca
|32
|9
|8
|15
|40
|49
|-9
|35
|15
|Rayo Vallecano
|31
|8
|11
|12
|29
|38
|-9
|35
|16
|Sevilla
|31
|9
|7
|15
|39
|51
|-12
|34
|17
|Alavés
|32
|8
|9
|15
|35
|48
|-13
|33
|18
|Elche C. F.
|31
|7
|11
|13
|39
|47
|-8
|32
|19
|Levante
|31
|7
|8
|16
|35
|50
|-15
|29
|20
|Real Oviedo
|31
|6
|9
|16
|24
|48
|-24
|27