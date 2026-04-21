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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Un ex Liverpool se alegra por Luis Díaz en Alemania; “Bayern Múnich acertó al ficharlo, fantástico”

Un ex Liverpool se alegra por Luis Díaz en Alemania; “Bayern Múnich acertó al ficharlo, fantástico”

Thiago Alcántara, quien vistió las camisetas de ambos equipos y compartió con Luis Díaz en Inglaterra, se mostró feliz por el alto nivel que está mostrando el colombiano en el club bávaro.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 21 de abr, 2026
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Luis Díaz Bayern Múnich
Luis Díaz, futbolista colombiano en Bayern Múnich - Foto:
Bayern Múnich oficial

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