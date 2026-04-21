Un ex Liverpool se alegra por Luis Díaz en Alemania; “Bayern Múnich acertó al ficharlo, fantástico”

Mientras el Bayern Múnich se alista para el partido único de semifinal de Copa de Alemania contra Bayer Leverkusen, este miércoles, Luis Díaz fue tema en una entrevista que le hicieron a un ex jugador de los bávaros, pero también del Liverpool: Thiago Alcántara, quien estuvo presente en los Premios Laureus.

El ex mediocampista español se refirió a la gran campaña que está teniendo el cuadro alemán, de la mano de Vincent Kompany, y no dudó en nombrar al atacante colombiano, con quien compartió en su estadía en Inglaterra, en el elenco de Merseyside.



Thiago Alcántara elogia a Luis Díaz

En una entrevista para 'Sky Sports', el español señaló inicialmente que "el Bayern Múnich está teniendo una temporada espectacular", y no dudó en destacar al director técnico Vincent Kompany, quien afianzó una idea para que el equipo alemán fuera tán solido. "Y por supuesto, Vinnie también está haciendo un gran trabajo como entrenador. El equipo es fantástico con una mezcla muy buena de jugadores experimentados y jóvenes. Es un placer verlos jugar", aseguró.

Y luego le consultaron por su ex compañero en el Liverpool, Luis Díaz, a quien no solo destacó por su habilidad con el balón, sino por la forma de ser más allá de las canchas, algo que resaltan muchos de 'Lucho'.

"Creo que acertaron de lleno al fichar a Luis. Lo conozco del Liverpool, es un jugador fantástico y una persona fantástica", aseveró Thiago Alcántara, quien se mostró orgulloso por el presente del futbolista colombiano, quien fue figura en la ida y vuelta de los cuartos de final de la Champions League contra el Real Madrid.



Luis Díaz fue figura con Bayern Múnich en la Champions League. Getty Imágenes

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Pasan las semanas y los meses y la compra del Bayern Múnich por 75 millones de euros pagados a los 'reds' para tener a Díaz Marulanda terminó ratificando que fue un gran movimiento para el jugador guajiro y el club de Baviera, aunque no tanto para el elenco inglés, que tuvo una mala temporada a pesar de gastar millones en otros futbolistas.



¿Cuándo vuelve a jugar Luis Díaz con Bayern Múnich?

Este miércoles 22 de abril, a la 1:45 p.m. (hora colombiana), será el próximo reto del atacante guajiro con los bávaros, visitando al Bayer Leverkusen en la semifinal única de la Copa de Alemania, buscando un triunfo que los meta en la final de ese torneo local.

Ya con la Bundesliga conseguida, los ojos del Bayern Múnich también se centrarán en el compromiso frente al PSG, por semifinales de Champions League, que están programados para el martes 28 de abril (ida) y 6 de mayo (vuelta).