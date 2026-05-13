Sebastián Villa, ilusionado con Selección Colombia; "lo es todo, de niño soñé jugar un Mundial"

Sebastián Villa tuvo una destacada temporada con Independiente Rivadavia, en Argentina, aunque quedó ya eliminado en octavos de final a manos de Unión de Santa Fe. Y una vez más, el atacante antioqueño se ilusiona con tener la confianza del técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, y meterse en la lista definitiva para el Mundial 2026.

En una entrevista con 'TyC Sports', el futbolista de nuestro país afirmó que "yo vengo hace 6 años luchando para estar en la Selección, he mejorado cosas", y de hecho sobre sus líos con la justicia, aclaró que lo "dieron como inocente, esperando esa oportunidad para crecer, estoy remándola".

Por la misma línea, Sebastián Villa sueña con vestir nuevamente la camiseta de la 'tricolor', ya que para él "la Selección Colombia lo es todo, desde chiquitico quiero estar, de poder jugar el Mundial, vengo trabajando todos los días. Ya esperar la decisión del profe, sigo trabajando, tengo muchas ganas de estar y que el profesor me pueda tener en cuenta".

De hecho, el jugador paisa quien milita actualmente en Independiente Rivadavia, confesó que está constantemente pendiente en caso de recibir el llamado del cuerpo técnico liderado por Néstor Lorenzo. "No sé qué pensar, mi celular está ahí 24/7, claro que estoy pendiente, uno mirando si ha salido algo, esperando que Dios me va a dar la oportunidad, y bueno, espero hasta último momento", detalló.



Sebastián Villa, delantero y capitán de Independiente Rivadavia, en un partido de la Copa Libertadores 2026 AFP

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Ya en otro tema, Sebastián Villa rompió su silencio sobre un eventual regreso a Boca Juniors, donde no salió de la mejor manera tras los conflictos con la dirigencia, en medio de sus problemas judiciales. "Se hablan muchas cosas que no son. Yo tuve la oportunidad de hablar con Chicho hace poco y quedamos en seguir hablando. Queda esperar, sentarme con mi familia y el presidente de Independiente Rivadavia y veremos qué pasa con mi futuro. Riquelme me puede llamar, no le cierro las puertas a nadie", puntualizó.

Para cerrar, no ocultó que desde River Plate se acercaron a él, a pesar de su pasado en el 'xeneize'. "Hubo llamados, pero no se pusieron de acuerdo en los números. Mi trabajo es jugar al fútbol y si me sale la oportunidad de ir a cualquier club yo tengo que ir a trabajar. Pienso en el futuro de mi familia", finalizó en esta extensa entrevista que dio en la prensa argentina.