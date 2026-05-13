¿Cuánto valen y dónde comprar las boletas para Selección Colombia vs. Costa Rica, en El Campín?

La Selección Colombia comienza a ser tema diario en los medios de comunicación y también motivo de conversación entre los hinchas, a pocas semanas de iniciar la participación en el Mundial 2026, en la que quedó ubicada en el grupo K junto a Uzbekistán, RD Congo y Portugal. Y a la par del anuncio de una rueda de prensa para este jueves con Néstor Lorenzo, la FCF también entregó la información de venta de boletería y precios para el duelo entre el seleccionado colombiano y Costa Rica, que se realizará el próximo viernes 29 de mayo en la cancha de El Campín, en la despedida oficial de los seguidores de nuestro país.

Hay que indicar que según versiones extraoficiales, los jugadores se comenzarán a unir en Medellín para un plan de entrenamiento orientado por el cuerpo técnico desde el 25 de mayo para posteriormente viajar a la capital de la República y cumplir con el duelo contra los 'ticos'. En ese aspecto, hay que recordar que James Rodríguez aseguró que desde el próximo fin de semana llegará al país, en pro de afinar su preparación para el certamen orbital.

Dentro del plan de preparación, para Colombia también se encuentra programado un compromiso adicional para el 7 de junio contra Jordania, en San Diego, Estados Unidos. De esa manera, los pupilos de Lorenzo quedarían listos para el debut del 17 de junio frente a los uzbekos, en territorio mexicano.

James Rodríguez y Luis Díaz - Selección Colombia. Getty Images.

Publicidad

Acá la información oficial de la Federación Colombiana de Fútbol:

La Federación Colombiana de Fútbol informa a toda la afición que ya están definidas las fechas de venta de boletería para La Recta Final, el partido de despedida de la Selección Colombia Masculina de Mayores. El encuentro se disputará en el estadio Nemesio Camacho ‘El Campín’ de Bogotá, a las 6:00 p.m., frente Costa Rica.

Este compromiso será la última oportunidad para que la hinchada colombiana acompañe y aliente al equipo dirigido por Néstor Lorenzo antes de afrontar la cita futbolística más importante del planeta. La invitación es para que todos los aficionados llenen las tribunas, vistan los colores de La Sele y hagan sentir su respaldo incondicional a nuestros jugadores en una noche especial para el fútbol colombiano.

Publicidad

A continuación encontrarán el enlace y los detalles de la venta de boletería para acompañar a La Sele en La Recta Final: https://web.tuboleta.com/images/Eventos/La-Recta-Final-Colombia-vs-Costa-Rica/home.html

Clientes Bancolombia

14 y 15 de mayo

Venta al público general

Publicidad

19 de mayo

Precios de boletería

Publicidad

Occidental: $490.000 + $70.000 (servicio)

Oriental Central: $390.000 + $56.000 (servicio)

Oriental Lateral: $270.000 + $39.000 (servicio)

Norte: $85.000 + $13.000 (servicio)

Sur: $85.000 + $13.000 (servicio)

