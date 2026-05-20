Así quedó la tabla de posiciones en el grupo F, por Libertadores, tras Junior 3-2 Sporting Cristal

El Junior se impuso este miércoles por 3-2 al Sporting Cristal en la quinta jornada del Grupo F de la Copa Libertadores, un resultado que pone a soñar a los colombianos con caer a la Sudamericana y con el que los peruanos desaprovecharon una oportunidad de oro para acercarse a octavos.

La zona la lidera Cerro Porteño con 10 puntos, seguido de Palmeiras con 8, Sporting Cristal con 6 y Junior con 4, por lo que los resultados de la jornada le dieron la clasificación a octavos a los paraguayos.

El partido arrancó movido, con goles anulados en ambas porterías, hasta que al minuto 9 los anfitriones abrieron el marcador en una jugada en la que Kevin Pérez sacó un remate que atajó Diego Enríquez y mandó al fondo, en el rebote, el veteranoLuis Fernando Muriel.

La celebración estuvo en vilo por varios minutos mientras el VAR revisó un supuesto fuera de lugar.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOl del Junior de Barranquilla



El Tiburón, con suspenso, se va arriba sobre Cristal en Cartagena gracias a Luis Fernando Muriel



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Los anfitriones, que jugaron sus mejores minutos en esta edición del torneo continental, ampliaron la ventaja al 27 en una gran jugada colectiva en la que participaron Muriel y el volante Yimmi Chará, quien habilitó a Pérez para que celebrara el 2-0.



El 3-0 llegó al 35 en una jugada en la que Muriel recibió un balón en el borde del área y sacó un remate potente, imposible de atajar para Enríquez.

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Los peruanos se metieron en el partido en el cierre de la primera etapa, con un remate en el área de Yoshimar Yotún que no pudo atajar el guardameta colombiano Jefferson Martínez.

En la segunda mitad, los peruanos dieron ingreso a Cristiano, Gabriel y Felipe Vizeu, quienes le cambiaron la cara a un equipo que se volcó al ataque.

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En ese contexto, llegó el 3-2 con un remate de Vizeu que se estrelló en el palo y cuyo rebote fue cazado por el centrocampista Gustavo Cazonatti, que celebró a rabiar al 56 un gol que acercó a su equipo al empate.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL JUNIOR



Luis Fernando Muriel ¡Y ya son 3! de Junior sobre Cristal



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Sin embargo, pese a los ataques constantes de los peruanos el marcador no se movió y ambos equipos definirán su futuro en la última jornada, en la que el Junior visitará al Palmeiras el jueves, mismo día en el que Sporting Cristal jugará en Paraguay con Cerro Porteño.

Cómo quedó la tabla de posiciones en el grupo F, tras Junior 3-2 Sporting Cristal