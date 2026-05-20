Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
LUIS DÍAZ
GIRO DE ITALIA, EN VIVO
SELECCIÓN COLOMBIA
CRISTIANO RONALDO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Con Juan Fernando Quintero en cancha, River igualó 1-1 con Bragantino en Copa Sudamericana

Con Juan Fernando Quintero en cancha, River igualó 1-1 con Bragantino en Copa Sudamericana

De la mano del colombiano, el cuadro 'millonario' rescató importante empate frente a los brasileños, que los deja muy cerca de clasificar a los octavos de final, de la Sudamericana.

Por: EFE
Actualizado: 20 de may, 2026
Comparta en:
Editado por: Gol Caracol
Juan Fernando Quintero en duelo contra Bragantino, por la Copa Sudamericana.

River Plate rescató este miércoles un agónico empate 1-1 ante Bragantino en la penúltima jornada del Grupo H de la Copa Sudamericana, y ratificó su condición de único líder de la zona, con lo que depende de sí mismo para avanzar a los octavos de final del torneo.

Alexis Vinicius (m.34) abrió la cuenta para el visitante y el juvenil Lautaro Pereyra (m.93) estableció el empate en un resultado que terminó siendo beneficioso para el Millonario.

República Democrática del Congo
Selección Colombia

Congo, rival de la Selección Colombia en el Mundial 2026, y los problemas por el virus del ébola

Luis Fernando Muriel celebró su primer gol con Junior, frente al Pereira
Gol Caracol

Vea el golazo de Luis Fernando Muriel frente a Sporting Cristal; se fue de doblete, en Libertadores

Con este resultado River queda líder del Grupo H con 11 puntos, Bragantino llegó a 7 unidades, mientras Carabobo suma 6 y Blooming 1, a la espera del juego entre venezolanos y bolivianos este jueves en Asunción tras la mudanza de la localía de los segundos.

En el partido que marcó el regreso a la portería de River para Franco Armani, un River con mayoría de reservas no pudo hacer la diferencia en la primera media hora de juego con un remate del colombiano Juan Fernando Quintero y un golpe de cabeza de Ian Subiabre por arriba del travesaño.

Y en el minuto 34 Bragantino golpeó con un remate de cabeza de Alexis Vinicius tras un centro de Isidro Pitta y un error defensivo del chileno Paulo Díaz.

Publicidad

En el tiempo restante de la primera etapa Maximiliano Salas de cabeza casi logra el empate y Franco Armani evitó el segundo de la visita.

En el complemento José Herrera enganchó para su pierna izquierda y sacó un remate que se fue al lado del palo que pudo haber sido el segundo de la visita, en una situación que luego se repitió pero que exigió la aparición de Franco Armani, que volvió a ser fundamental ante un cabezazo para atrás de Germán Pezzella.

Publicidad

Juan Fernando Quintero con dos remates apenas desviado avisó lo que en el minuto 93 volvió a probar a un Cieiton que dio rebote para que Lautaro Pereyra empujara el balón a la red para el empate agónico.

Para River ahora llegará el domingo la final del Torneo Apertura ante Belgrano en Córdoba, mientras Bragantino visitará a Vasco da Gama por el Brasileirao.

En la sexta y última jornada de este Grupo H, River Plate será local de Blooming en el Estadio Monumental y Bragantino recibirá a Carabobo.

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Juan Fernando Quintero

River Plate

Copa Libertadores

Publicidad

Publicidad

Publicidad