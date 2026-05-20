Luis Fernando Muriel puso arriba al Junior, con suspenso, en Copa Libertadores; vea su gol HOY

Luis Fernando Muriel se 'destapó' y, en los primeros minutos del juego, anotó a favor de Junior, que recibe la visita de Sporting Cristal en Copa Libertadores.

El atacante 'tiburón' se le adelantó a los defensas y, con un sutil toque, embocó la pelota dentro del arco del conjunto peruano.

Cabe destacar que este compromiso corresponde a la quinta jornada del grupo F, en la Copa Libertadores.

Vea el gol de Luis Fernando Muriel, por Copa Libertadores:

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOl del Junior de Barranquilla



El Tiburón, con suspenso, se va arriba sobre Cristal en Cartagena gracias a Luis Fernando Muriel



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