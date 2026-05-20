Vea el golazo de Luis Fernando Muriel frente a Sporting Cristal; se fue de doblete, en Libertadores

Este miércoles, Junior recibió a Sporting Cristal en el estadio Jaime Morón León, por el duelo correspondiente a la quinta jornada del grupo F, en Copa Libertadores.
Y uno de los protagonistas de la noche fue Luis Fernando Muriel, quien, a pesar de haber anotado en los primeros minutos; no se conformó y fue por más.
Y en una acción ofensiva, se ubicó en la zona catorce, para recibir una pelota y luego sacar un remate colocado, que fue inatajable para el guardameta rival.
Vea el gol de Luis Fernando Muriel, en Copa Libertadores:
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL JUNIOR— ESPN Colombia (@ESPNColombia) May 21, 2026
Luis Fernando Muriel ¡Y ya son 3! de Junior sobre Cristal
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