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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Congo, rival de la Selección Colombia en el Mundial 2026, y los problemas por el virus del ébola

Congo, rival de la Selección Colombia en el Mundial 2026, y los problemas por el virus del ébola

Hay alerta mundial por emergencia sanitaria en República del Congo, que involucra directamente a muchos de los jugadores de la selección nacional, a días de que inicie el Mundial.

Por: AFP
Actualizado: 20 de may, 2026
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Editado por: Gol Caracol
República Democrática del Congo

La selección de fútbol de la República Democrática del Congo (RDC), país que vive un aumento de casos del virus ébola, canceló la parte de su concentración que debía realizar en su territorio antes del Mundial 2026, anunció este miércoles a la AFP uno de sus representantes.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió el domingo una alerta sanitaria internacional ante el aumento casos de ébola en ese país de más de 100 millones de habitantes, donde se han visto afectadas especialmente las provincias orientales, de difícil acceso por carretera y que sufren la violencia de grupos armados.

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Según la OMS, la epidemia es sospechosa de haberse cobrado la vida de 139 personas en casi 600 casos probables y podría extenderse en el tiempo, aunque estima que el riesgo de pandemia es "débil".

República Democrática del Congo

Estados Unidos, coorganizador del Mundial (11 junio-19 julio) junto a Canadá y México, anunció el lunes un refuerzo de los controles sanitarios en sus fronteras contra el virus ébola, prohibiendo el acceso a viajeros extranjeros que hayan estado en Uganda, la República Democrática del Congo o Sudán del Sur en los últimos 21 días.

Un alto funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos, bajo condición de anonimato, señaló el martes que su país permitirá el acceso al país a los futbolistas congoleños para disputar el torneo.

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La concentración del equipo de la RD Congo "debía comenzar en Kinshasa durante tres días", pero fue "deslocalizada" a Bélgica, declaró a la AFP un responsable de prensa de la selección, sin precisar el motivo del cambio de planes.

"Ningún jugador que milita en un equipo del país ha sido convocado" por la selección, precisó.

La Selección Colombia está en el grupo K del Mundial 2026

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La República Democrática del Congo se enfrentará en su grupo mundialista, el K, con Colombia, Portugal y Uzbekistán.

Cabe destacar que el duelo entre africanas y 'cafetero's se jugará el 23 de junio, a las 9:00 p.m. (hora colombiana), por el duelo correspondiente a la seguda jornada del grupo.

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