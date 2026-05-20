Cómo quedó la tabla de posiciones en el grupo A, por Copa Libertadores, tras Cusco 2-3 Medellín

Este miércoles, Medellín visitó a Cusco, en un duelo agónico, que se definió hasta la última jugada. Con un tanto de Alexis Serna al minuto 90+6', el 'poderoso' se aseguró los tres puntos y se instaló en la segunda casilla del grupo A.
Así quedó la tabla de posiciones del grupo A, tras Cusco 2-3 Medellín
|Pos.
|Club
|PJ
|PTS
|GD
|1
|Flamengo
|4
|10
|+6
|2
|Medellín
|4
|7
|-1
|3
|Estudiantes
|5
|6
|0
|4
|Cusco
|5
|1
|-5
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