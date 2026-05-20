Cómo quedó la tabla de posiciones en el grupo A, por Copa Libertadores, tras Cusco 2-3 Medellín

Este miércoles, Medellín visitó a Cusco, en un duelo agónico, que se definió hasta la última jugada. Con un tanto de Alexis Serna al minuto 90+6', el 'poderoso' se aseguró los tres puntos y se instaló en la segunda casilla del grupo A.

Así quedó la tabla de posiciones del grupo A, tras Cusco 2-3 Medellín