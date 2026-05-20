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Gol Caracol  / Cómo quedó la tabla de posiciones en el grupo A, por Copa Libertadores, tras Cusco 2-3 Medellín

Cómo quedó la tabla de posiciones en el grupo A, por Copa Libertadores, tras Cusco 2-3 Medellín

En un encuentro con un agónico final, donde hubo golpe por parte y parte; en la última jugada, el cuadro 'poderoso' anotó el 2-3 final, que le da vida a los paisas de cara a la última fecha.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 20 de may, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Acción de juego en el duelo entre Cusco vs. Medellín, por Copa Libertadores.

Este miércoles, Medellín visitó a Cusco, en un duelo agónico, que se definió hasta la última jugada. Con un tanto de Alexis Serna al minuto 90+6', el 'poderoso' se aseguró los tres puntos y se instaló en la segunda casilla del grupo A.

Así quedó la tabla de posiciones del grupo A, tras Cusco 2-3 Medellín

Pos.ClubPJPTSGD
1Flamengo410+6
2Medellín47-1
3Estudiantes560
4Cusco51-5
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