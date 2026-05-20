Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
LUIS DÍAZ
GIRO DE ITALIA, EN VIVO
SELECCIÓN COLOMBIA
CRISTIANO RONALDO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / ¿Cuándo juega la Selección Colombia y dónde ver EN VIVO?

¿Cuándo juega la Selección Colombia y dónde ver EN VIVO?

Acá compartimos los siguientes compromisos confirmados de la Selección Colombia, de Néstor Lorenzo y que tiene la mira puesta en su participación en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 20 de may, 2026
Comparta en:
Selección Colombia: hinchas con boleta para el Mundial 2026 tendrán ayuda para visa americana.jpg

Cada vez falta menos para que inicie el Mundial 2026 y, con la mira puesta en lo que será el certamen estelar; la Selección Colombia también inicia su preparación al mando de Néstor Lorenzo y ‘compañía’.

Y justamente, pensando en llegar al torneo en las mejores condiciones, tanto físicas como futbolísticas; la ‘tricolor’ ya piensa en el duelo frente a Costa Rica, que significará la despedida oficial de nuestro país, antes de emigrar hacia los Estados Unidos.

Juan Fernando Quintero en duelo contra Bragantino, por la Copa Sudamericana.
Colombianos en el exterior

Con Juan Fernando Quintero en cancha, River igualó 1-1 con Bragantino en Copa Sudamericana

República Democrática del Congo
Selección Colombia

Congo, rival de la Selección Colombia en el Mundial 2026, y los problemas por el virus del ébola

Este compromiso se disputará el 1 de junio en el estadio Nemesio Camacho El Campín, de la ciudad de Bogotá, a las 6:00 p.m. (hora colombiana). Pero, más allá de ser un juego en el que lo principal será compartir con la gente antes del debut mundialista, también servirá para probar a varios jugadores y empezar a probar ‘finura’ contra una selección de alto nivel.

Néstor Lorenzo, entrenador de la Selección Colombia, en un partido preparatorio de cara al Mundial 2026

Publicidad

¿Cuándo, por dónde y a qué hora ver EN VIVO el duelo entre la Selección Colombia vs. Costa Rica?

Este partido de fogueo, que inicialmente se había estipulado para el viernes 29 de mayo y que ahora se jugará el 1 de junio; tendrá como escenario El Campín de Bogotá, ciudad a la que la ‘tricolor’ arribará en los próximos días, para iniciar la preparación definitiva con Néstor Lorenzo a la cabeza.

Publicidad

El juego, que se jugará a las 6:00 p.m. (hora de nuestro país); tendrá la transmisión exclusiva de Gol Caracol, www.golcaracol.com y Ditu.

Selección Colombia vs. Costa Rica
Hora: 6:00 p.m.
Estadio: Nemesio Camacho El Campín
Canal de Transmisión: señal principal de Caracol Televisión, www.golcaracol.com y Ditu.

Cabe destacar que, una vez se juegue este encuentro y Colombia viaje hacia Estados Unidos; los dirigidos por Néstor Lorenzo enfrentarán a Jordania por otro duelo de fogueo, el 7 de junio. Justo después de este compromiso, ahí sí la 'tricolor' se desplazará a México, para empezar a preparar el debut contra Uzbekistán, el 17 del mismo mes.

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Selección Colombia

Néstor Lorenzo

Mundial 2026

Selección Costa Rica

Publicidad

Publicidad

Publicidad