¿Cuándo juega la Selección Colombia y dónde ver EN VIVO?

Cada vez falta menos para que inicie el Mundial 2026 y, con la mira puesta en lo que será el certamen estelar; la Selección Colombia también inicia su preparación al mando de Néstor Lorenzo y ‘compañía’.

Y justamente, pensando en llegar al torneo en las mejores condiciones, tanto físicas como futbolísticas; la ‘tricolor’ ya piensa en el duelo frente a Costa Rica, que significará la despedida oficial de nuestro país, antes de emigrar hacia los Estados Unidos.

Este compromiso se disputará el 1 de junio en el estadio Nemesio Camacho El Campín, de la ciudad de Bogotá, a las 6:00 p.m. (hora colombiana). Pero, más allá de ser un juego en el que lo principal será compartir con la gente antes del debut mundialista, también servirá para probar a varios jugadores y empezar a probar ‘finura’ contra una selección de alto nivel.

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¿Cuándo, por dónde y a qué hora ver EN VIVO el duelo entre la Selección Colombia vs. Costa Rica?

Este partido de fogueo, que inicialmente se había estipulado para el viernes 29 de mayo y que ahora se jugará el 1 de junio; tendrá como escenario El Campín de Bogotá, ciudad a la que la ‘tricolor’ arribará en los próximos días, para iniciar la preparación definitiva con Néstor Lorenzo a la cabeza.

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El juego, que se jugará a las 6:00 p.m. (hora de nuestro país); tendrá la transmisión exclusiva de Gol Caracol, www.golcaracol.com y Ditu.

Selección Colombia vs. Costa Rica

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Nemesio Camacho El Campín

Canal de Transmisión: señal principal de Caracol Televisión, www.golcaracol.com y Ditu.

Cabe destacar que, una vez se juegue este encuentro y Colombia viaje hacia Estados Unidos; los dirigidos por Néstor Lorenzo enfrentarán a Jordania por otro duelo de fogueo, el 7 de junio. Justo después de este compromiso, ahí sí la 'tricolor' se desplazará a México, para empezar a preparar el debut contra Uzbekistán, el 17 del mismo mes.