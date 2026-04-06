Así se jugará la fecha 1 de Copa Libertadores 2026 EN VIVO; están Santa Fe, Junior, Tolima y el DIM

Este martes inicia la Copa Libertadores 2026 y en Colombia varios estarán pendientes por la participación de cuatro equipos en el certamen internacional, que tiene a Santa Fe y Junior, que fueron campeones el año anterior, pero también lograron clasificar Tolima y Medellín, quienes superaron las fases previas del torneo Conmebol.

El primero en debutar serán los 'pijaos', quienes recibirán a Universitario (Perú) en el Manuel Murillo Toro, este martes. Luego, el miércoles el turno será para Junior frente a Palmeiras (Brasil), en el Jaime Morón, en Cartagena. Por su lado, Independiente Medellín se medirá a Estudiantes de La Plata (Argentina), en el Atanasio Girardot.

Para terminar la acción de los equipos colombianos en la fecha 1, aparece Independiente Santa Fe, que en el estadio Nemesio Camacho El Campín se enfrentará a Peñarol (Uruguay).



Programación fecha 1 de la Copa Libertadores 2026 (hora colombiana):

Martes 7 de abril

Deportivo La Guaira vs Fluminense — 5:00 p.m.

Independiente Rivadavia vs Bolívar — 5:00 p.m.

Barcelona vs Cruzeiro — 7:00 p.m.

Always Ready vs LDU Quito — 7:00 p.m.

Universidad Católica vs Boca Juniors — 7:30 p.m.

Deportes Tolima vs Universitario — 9:00 p.m.

Jugadores de Tolima festejando triunfo en Copa Libertadores. Foto: X de Tolima.

Miércoles 8 de abril

Coquimbo Unido vs Nacional — 5:00 p.m.

Mirassol vs Lanús — 5:00 p.m.

Independiente Medellín vs Estudiantes de La Plata — 7:00 p.m.

La formación titular de Independiente Medellín frente a Juventud Las Piedras en el Atanasio. AFP

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Cusco vs Flamengo — 7:30 p.m.

Junior vs Palmeiras — 7:30 p.m.

Junior de Barranquilla en la Liga BetPlay 2026 - Foto: Colprensa

Sporting Cristal vs Cerro Porteño — 9:00 p.m.

Jueves 9 de abril

Universidad Central vs Libertad — 5:00 p.m.

Rosario Central vs Independiente del Valle — 5:00 p.m.

Platense vs Corinthians — 7:00 p.m.

Santa Fe vs Peñarol — 9:00 p.m.

La formación titular de Santa Fe en su visita al Bucaramanga por la fecha 14 de la Liga BetPlay I-2026. X de @SantaFe