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Gol Caracol  / Así se jugará la fecha 1 de Copa Libertadores 2026 EN VIVO; están Santa Fe, Junior, Tolima y el DIM

Así se jugará la fecha 1 de Copa Libertadores 2026 EN VIVO; están Santa Fe, Junior, Tolima y el DIM

Este martes comienza la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, con cuatro equipos colombianos que nos representarán en el máximo torneo de clubes de Conmebol. Le traemos fechas y horas.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 6 de abr, 2026
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Junior, Santa Fe, Medellín y Tolima jugarán la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.
Junior, Santa Fe, Medellín y Tolima jugarán la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.
COLPRENSA.

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