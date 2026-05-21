Qué necesita Junior para llegar a la Copa Sudamericana; acá las cuentas del 'tiburón'

Junior de Barranquilla ya no tiene opciones de avanzar en la Copa Libertadores, por lo que ahora el objetivo del 'tiburón' es seguir en competencia internacional pero en la Sudamericana. Los dirigidos por Alfredo Arias esperan estar en la 'otra mitad de la gloria' por la vía del repechaje.

El triunfo 3-2 sobre Sporting Cristal, de Perú, en la noche del miércoles anterior en el Jaime Morón León, de la ciudad de Cartagena, le otorgó a Luis Fernando Muriel, Teófilo Gutiérrez, Carlos Bacca y compañía otra 'vida', la posibilidad de seguir soñando con esta opción. La victoria dejó a Junior con cuatro puntos en el grupo F que lidera Cerro Porteño con 10 enteros, que de paso se clasificó a los octavos de final de la Libertadores, gracias al resultado del elenco 'currambero'.

¿Qué necesita Junior para clasificar a la Copa Sudamericana?

Luego de la temprana eliminación de la Libertadores, el 'tiburón' busca ese tercer lugar de su grupo, que le permite avanzar hacia la Sudamericana. En estos momentos, son cuartos de la zona F con 4 puntos y con una diferencia de gol de -3.

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Como primera medida, Junior debía ganarle al Sporting Cristal en Cartagena, que logró con éxito. Este primer paso ya fue dado.

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Ahora, el reto es grande, ya que deberá superar a Palmeiras en Brasil, en la sexta y última jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores. No obstante, hay que adicionar que el 'rojiblanco' no sólo deberá superar al 'verdao' en el Allianz Parque, sino que también deberá esperar a que Cerro Porteño derrote en La Nueva Olla a Sporting Cristal, que es tercero con seis unidades.

Así las cosas, el camino para Junior está 'cuesta arriba', pero todo en el fútbol puede pasar.

"¿En qué debemos mejorar? En lo mental. Nosotros tenemos que seguir jugando de la misma manera, y no porque nos conviertan un gol o dos, cambiar tanto. Con los goles comenzamos a pensar en todo lo que nos había pasado en esta competencia y que no ganábamos, y ese miedo a no ganar nos llevó a cometer muchos errores", esas fueron las palabras de Alfredo Arias tras el juego en el 'Corralito de Piedra'.

¿Cuándo es Palmeiras vs. Junior?

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Será este jueves 28 de mayo en horario de las 5:00 de la tarde, en Colombia. A la misma hora, Cerro Porteño recibe a Sporting Cristal en La Nueva Olla.

Así está el grupo F

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