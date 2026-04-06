Falcao García y Neymar, las estrellas de Copa Sudamericana 2026; los atractivos del torneo Conmebol

La Copa Sudamericana 2026 comenzará el martes la fase de grupos con las presencias de River Plate, Neymar y Falcao García, tres nombres de fama mundial para impulsar al torneo considerado el hermano menor de la Libertadores.

La irrupción del trío pone brillo a una competición que el año pasado sufrió de escasez de figuras. Con una nómina de poco cartel, el modesto Lanús ganó su segunda corona al noquear en penales al Atlético Mineiro de Hulk en la final en Asunción.

Esta vez la situación parece distinta en el camino hacia el juego por la estrella, que tendrá lugar el 21 de noviembre en el estadio Metropolitano de Barranquilla, en el Caribe de Colombia.

La Sudamericana ganó prestigio gracias a la mala campaña 2025 de River Plate, que no conquistó ningún título ni hizo suficientes puntos para clasificar a la Libertadores.



Sin Marcelo Gallardo en el banquillo, el coloso de Buenos Aires se perderá el principal torneo de clubes de América por primera vez desde 2014. Para Eduardo Coudet, reemplazo del Muñeco, resulta una obligación ganar la Sudamericana.

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"Pensar en positivo y en ganar. Esto es ganar, ganar y ganar. No hay misterio" dijo el Chacho tras el sorteo de los grupos, que situó a River en el H junto a Bloooming de Bolivia, Carabobo de Venezuela y RB Bragantino de Brasil.

El club de la banda roja cruzada, campeón de la Sudamericana 2014, empezará la pugna por el cetro el miércoles en Santa Cruz de la Sierra.



- Neymar está de vuelta -

Aunque River copa las apuestas como gran favorito al título, los Millonarios tendrán que compartir los focos con un hombre que regresa a la competición tras 16 años de ausencia: Neymar.

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El astro brasileño, de 34 años, tiene en la Sudamericana una vitrina para seducir a Carlo Ancelotti. El 10 no ha entrado en los planes del seleccionador de Brasil y el Mundial está a la vuelta de la esquina.

Pero Ney deberá demostrar que sus problemas físicos son cosa del pasado y convencer al Santos de que la competición regional debe ser una prioridad.

La tarea, sin embargo, puede no resultar tan fácil: el Peixe está más cerca del descenso que de la punta en el Brasileirão, por lo que podría priorizar la liga.

Neymar, figura brasileña en un partido de Santos, sueña con estar en el Mundial 2026 AFP

"El Mundial está llegando y todo el mundo tiene que estar volando, vamos que vamos", dijo Neymar recientemente en un video en su canal en YouTube.

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El goleador histórico de la Seleção compartirá ataque con Gabigol, gran refuerzo del Santos para 2026, en su retorno a un certamen del que tiene recuerdos poco gratos.

La exestrella del PSG y del Barcelona apenas ha jugado dos partidos en la Sudamericana, en la segunda ronda clasificatoria a la fase de grupos de la edición 2010. Entonces brindó una asistencia, pero su equipo cayó ante Avaí.



- Un Tigre herido -

El Peixe de Ney debutará el miércoles en casa del Deportivo Cuenca, en la apertura del Grupo D, que comparte con Recoleta de Paraguay y San Lorenzo de Argentina.

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Otro gran nombre del fútbol sudamericano está de regreso a la fase de grupos: el colombiano Radamel Falcao García, exdelantero del Manchester United y del Atlético de Madrid.

A sus 40 años, el Tigre intentará darle brillo al limitado palmarés internacional de Millonarios, uno de los clubes más laureados de Colombia.

Pero el artillero histórico de la selección colombiana batalla con problemas físicos que apenas le han dejado jugar cinco de los 16 cotejos oficiales que los bogotanos han disputado esta campaña.

Radamel Falcao García, delantero colombiano, celebra su gol con Millonarios contra Águilas Doradas Colprensa

Falcao no disputaba las instancias más importantes de la Sudamericana desde 2008, cuando defendía a River. En esta ocasión, enfrentará en el Grupo C a O'Higgins de Chile, Sao Paulo y Boston River de Uruguay.

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"En Copa lo vamos a tener seguro. Ya pasé la lista de los que van a viajar (para el partido del martes contra O'Higgins) y lo quiero tener ahí", dijo recientemente el técnico de los embajadores, el argentino Fabián Bustos.

La Otra Mitad de la Gloria, como también se conoce al torneo internacional, será acechada por otras instituciones de renombre como los brasileños Mineiro, Gremio y Botafogo, y Racing de Argentina.

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La Sudamericana contará, además, con los debutantes argentinos Deportivo Riestra y Barracas Central, el paraguayo Recoleta y el uruguayo Juventud de Las Piedras.

Los ganadores de cada grupo clasifican directamente a octavos de final, mientras que los segundos jugarán una repesca con los terceros de la Copa Libertadores.