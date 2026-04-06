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Gol Caracol  / Falcao García y Neymar, las estrellas de Copa Sudamericana 2026; los atractivos del torneo Conmebol

Falcao García y Neymar, las estrellas de Copa Sudamericana 2026; los atractivos del torneo Conmebol

El 'Tigre' Falcao, actualmente en Millonarios, junto al astro brasileño Neymar, del Santos, son las principales figuras de talla mundial que se llevan la mirada en el arranque de la Sudamericana.

Por: AFP
Actualizado: 6 de abr, 2026
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Falcao y Neymar
Falcao y Neymar jugarán la Copa Sudamericana 2026 - Foto:
AFP

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