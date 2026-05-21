Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
LUIS DÍAZ
GIRO DE ITALIA, EN VIVO
SELECCIÓN COLOMBIA
CRISTIANO RONALDO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / Este es el grupo de la Selección Colombia en el Mundial Sub-17 de Qatar 2026; todo definido

Este es el grupo de la Selección Colombia en el Mundial Sub-17 de Qatar 2026; todo definido

La Selección Colombia quedó encuadrada con un combinado asiático, un centroamericano y un europeo. ¡Conozca todos los grupos del Mundial Sub-17 de Qatar 2026!

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 21 de may, 2026
Comparta en:
Selección Colombia Sub-17 Sudamericano 2026

La Selección Colombia conoció este jueves a sus rivales para el Mundial Sub-17 que se llevará a cabo en Qatar, y que irá desde el próximo 19 de noviembre al 13 de diciembre de este año. Los dirigidos por Freddy Hurtado llegan a esta cita orbital a tierras asiáticas con el rótulo de campeón en Sudamérica, por lo que el objetivo es hacer un buen papel.

El sorteo dictaminó que la 'tricolor' juvenil quedó ubicada en el grupo L junto a potencias como Japón. Los otros rivales a enfrentar son Honduras y Serbia. Hay que precisar que este campeonato ha servido como vitrina de las futuras estrellas del balompié mundial.

Millonarios en la Copa Sudamericana - Foto:
Gol Caracol

Las cuentas de Millonarios para clasificar en la Copa Sudamericana; se define en El Campín

La Selección Portugal quedó en el grupo K junto a Colombia.
Gol Caracol

Excampeón del mundo con Argentina dio a Portugal como una de las favoritas al Mundial 2026

Gustavo Puerta Selección Colombia
Selección Colombia

Gustavo Puerta y la posibilidad de enfrentar a Cristiano Ronaldo; "me olvidaría que es él"

¿Cuál es el formato del Mundial Sub-17 2026?

Para la edición de 2026, el formato será de 48 selecciones, abandonando el esquema tradicional de 24 equipos. Además, desde el 2025, la FIFA implementó cambios estructurales para que este campeonato se juegue de forma anual y que tenga como sede fija a Qatar hasta 2029.

Publicidad

En la fase de grupos, las selecciones jugarán un sistema de todos contra todos (tres partidos por equipo), y clasifican a la siguiente ronda los dos primeros lugares de cada uno de los 12 grupos y los ocho mejores terceros.

La Selección Colombia celebra su título en el Sudamericnao Sub17 2026, en Paraguay

Ya en la fase de eliminación directa: dieciseisavos de final, octavos de final, cuartos de final, semifinales y final, todos se resolverán a partido único. Precisando que si los partidos terminan en empate durante el tiempo reglamentario, no hay prórroga y el ganador se define directamente en tanda de penales.

Publicidad

Portugal, el vigente campeón

El reto de las 48 selecciones para la edición de Qatar 2026 será destronar al combinado de las 'quinas', ganando en la misma nación asiática el año anterior su primer trofeo en esta categoría.

Acá todos los grupos del Mundial Sub-17 de Catar 2026

Grupo A
Qatar
Panamá
Egipto
Grecia

Publicidad

Grupo B
Corea del Sur
Nueva Caledonia
Ecuador
África 1 (a definir)

Grupo C
Argentina
Australia
Dinamarca
África 2 (a definir)

Publicidad

Grupo D
Francia
Haití
Arabia Saudita
Uruguay

Grupo E
Italia
Jamaica
Costa de Marfil
Uzbekistán

Grupo F
Senegal
Croacia
Tayikistán
Cuba

Grupo G
Mali
Nueva Zelanda
Bélgica
Vietnam

Publicidad

Grupo H
España
China
Fiji
Marruecos

Grupo I
Brasil
Irlanda
Tanzania
Costa Rica

Publicidad

Grupo J
Estados Unidos
Macedonia
Chile
Argelia

Grupo K
México
Rumania
Camerún
Venezuela

Grupo L
Japón
Colombia
Serbia
Honduras

República Democrática del Congo
Gol Caracol

Congo pone la mira en la Selección Colombia en Mundial 2026; confirmó partido con rival sudamericano

Camilo Vargas, arquero de la Selección Colombia.
Selección Colombia

Camilo Vargas y el objetivo de la Selección Colombia; "hacer uno de los mejores mundiales"

Juan Otero en uno de los partidos del Sporting Gijón.
Colombianos en el exterior

Jugó en la Selección Colombia Sub-20, figuró en España y ahora lo quieren otros clubes

Publicidad

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Selección Colombia Sub 17

Publicidad

Publicidad

Publicidad