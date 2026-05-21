Este es el grupo de la Selección Colombia en el Mundial Sub-17 de Qatar 2026; todo definido

La Selección Colombia conoció este jueves a sus rivales para el Mundial Sub-17 que se llevará a cabo en Qatar, y que irá desde el próximo 19 de noviembre al 13 de diciembre de este año. Los dirigidos por Freddy Hurtado llegan a esta cita orbital a tierras asiáticas con el rótulo de campeón en Sudamérica, por lo que el objetivo es hacer un buen papel.

El sorteo dictaminó que la 'tricolor' juvenil quedó ubicada en el grupo L junto a potencias como Japón. Los otros rivales a enfrentar son Honduras y Serbia. Hay que precisar que este campeonato ha servido como vitrina de las futuras estrellas del balompié mundial.

¿Cuál es el formato del Mundial Sub-17 2026?

Para la edición de 2026, el formato será de 48 selecciones, abandonando el esquema tradicional de 24 equipos. Además, desde el 2025, la FIFA implementó cambios estructurales para que este campeonato se juegue de forma anual y que tenga como sede fija a Qatar hasta 2029.

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En la fase de grupos, las selecciones jugarán un sistema de todos contra todos (tres partidos por equipo), y clasifican a la siguiente ronda los dos primeros lugares de cada uno de los 12 grupos y los ocho mejores terceros.

Ya en la fase de eliminación directa: dieciseisavos de final, octavos de final, cuartos de final, semifinales y final, todos se resolverán a partido único. Precisando que si los partidos terminan en empate durante el tiempo reglamentario, no hay prórroga y el ganador se define directamente en tanda de penales.

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Portugal, el vigente campeón

El reto de las 48 selecciones para la edición de Qatar 2026 será destronar al combinado de las 'quinas', ganando en la misma nación asiática el año anterior su primer trofeo en esta categoría.

Acá todos los grupos del Mundial Sub-17 de Catar 2026

Grupo A

Qatar

Panamá

Egipto

Grecia

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Grupo B

Corea del Sur

Nueva Caledonia

Ecuador

África 1 (a definir)

Grupo C

Argentina

Australia

Dinamarca

África 2 (a definir)

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Grupo D

Francia

Haití

Arabia Saudita

Uruguay

Grupo E

Italia

Jamaica

Costa de Marfil

Uzbekistán

Grupo F

Senegal

Croacia

Tayikistán

Cuba

Grupo G

Mali

Nueva Zelanda

Bélgica

Vietnam

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Grupo H

España

China

Fiji

Marruecos

Grupo I

Brasil

Irlanda

Tanzania

Costa Rica

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Grupo J

Estados Unidos

Macedonia

Chile

Argelia

Grupo K

México

Rumania

Camerún

Venezuela

Grupo L

Japón

Colombia

Serbia

Honduras