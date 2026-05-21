Las cuentas de Millonarios para clasificar en la Copa Sudamericana; se define en El Campín

El O'Higgins tenía la oportunidad de situarse líder del Grupo C al visitar al Boston River uruguayo, que había perdido sus cuatro compromisos previos. Pero el Sastre lo venció 3-2 en Montevideo y dejó al equipo chileno en tercer lugar de la llave con siete puntos. Con eso, Millonarios se ilusiona con seguir en competencia, y hasta con poder pasar como primero de su zona.

El grupo es liderado por el Sao Paulo con nueve puntos, uno más que Millonarios que está segundo.

¿Cómo clasifica Millonarios en Copa Sudamericana?

Con el empate 1-1 de los 'embajadores' en el estadio Morumbi y con la derrota de O'Higgins 3-2 a manos de Boston River, el equipo dirigido por Fabián Bustos tiene altas opciones de seguir en el certamen internacional de Conmebol.



Actualmente Millonarios es segundo en la tabla de posiciones del grupo C, con ocho puntos, uno menos que el líder que es Sao Paulo. En la tercera casilla quedó el cuadro chileno, con siete unidades, y el colero es Boston River, con tres solamente y ya eliminado.

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Así las cosas, los azules podrían ser líderes y pasar directamente a octavos de final de la Copa Sudamericana, en caso de que le ganen a O'Higgins el próximo martes en El Campín, y que los brasileños pierdan o empaten con el elenco uruguayo.

En caso de que Millonarios gane, pero Sao Paulo haga lo mismo, los capitalinos quedarán en la segunda casilla y asegurarán su lugar en el playoff contra un tercero que venga de Copa Libertadores.

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Si Millonarios empata frente a O'Higgins seguirá en competencia, pero también en el playoff. Si pierde quedaría eliminado porque es un duelo directo contra el equipo chileno, al que solamente le lleva un punto de ventaja.

Así las cosas, el duelo del próximo martes 26 de mayo en el estadio Nemesio Camacho El Campín, a las 5:00 p.m. (hora colombiana), será clave para el futuro de los dirigidos por el argentino Fabián Bustos de cara al segundo semestre, para saber si siguen en competencia internacional.

Cabe recordar que Millonarios tiene por el momento dos partidos ganados, dos empatados y solamente uno perdido. Los resultados en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026 son los siguientes: O'Higgins 2-0 Millonarios, Millonarios 1-0 Boston River, Millonarios 0-0 Sao Paulo, Boston River 2-3 Millonarios y Sao Paulo 1-1 Millonarios. Resaltan los dos resultados de los azules, quienes en su enfrentamientos contra el elenco paulista no perdió ninguno, a pesar de ser el rival más fuerte de su grupo.