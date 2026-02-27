Así se jugarán los octavos de final de la Champions League; Real Madrid enfrentará a Manchester City

Publicidad
Cuadro de octavos de final de la Champions League y futuros emparejamientos hasta la final:
PSG (FRA) vs. Chelsea (ING)
Galatasaray (TUR) vs. Liverpool (ING)
Real Madrid (ESP) vs. Manchester City (ING)
Atalanta (ITA) vs. Bayern Múnich (GER)
Newcastle (ING) vs. Barcelona (ESP)
Atlético de Madrid (ESP) vs. Tottenham (ING)
Bodo Glimt (NOR) vs. Sporting Lisboa (POR)
Bayer Leverkusen (GER) vs. Arsenal (ING)
- Emparejamientos de cuartos de final (la eliminatoria se disputará los días 7/8 y 14/15 de abril):
1. Ganador 5 - Ganador 3
2. Ganador 7 - Ganador 1
3. Ganador 6 - Ganador 4
4. Ganador 8 - Ganador 1
- Emparejamientos de semifinales (la eliminatoria se jugará los días 28/29 de abril y 5/6 de mayo):
1. Ganador 1 - Ganador 2
2. Ganador 3 - Ganador 4
- Final, en Budapest (30 de mayo):
Ganador 1 - Ganador 2