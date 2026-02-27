'Cucho' Hernández y Jhon Lucumí ya tienen rivales en Europa League; los cruces de octavos de final

El Olympique Lyon del brasileño Endrick será el rival del Celta de Vigo en los octavos de final de la Europa League, según el sorteo celebrado este viernes en Nyon (Suiza), mientras que el otro representante español, Betis, que tiene en sus filas a los colombianos Juan Camilo 'Cucho' Hernández y Nelson Deossa, se medirá al Panathinaikos.

En caso de superar las eliminatorias de octavos y cuartos, los dos equipos españoles podrían enfrentarse en semifinales.

Otras eliminatorias destacadas serán las que enfrenten a Lille y Aston Villa, así como el duelo cien por ciento italiano entre Bolonia, donde milita el defensor 'cafetero' Jhon Jáner Lucumí, y la Roma; y el choque entre Sttutgart y Porto.

Jhon Lucumí en la formación del Bolonia frente al SK Brann por la Europa League. Getty

Los partidos de ida se disputarán el 12 de marzo y los de vuelta una semana después, el jueves 19.



Así se jugarán los octavos de final de la Europa League:

Ferencvaros (HUN) - Braga (POR)

Panathinaikos (GRE) - Betis (ESP)

Genk (BEL) - Friburgo (GER)

Celta (ESP) - Lyon (FRA)

Stuttgart (GER) - Oporto (POR)

Nottingham (ING) - Midtjylland (DIN)

Bolonia (ITA) - Roma (ITA)

Lille (FRA) - Aston Villa (ING)

Cuartos de final (9/16 de abril)



1. Ganador 5 - Ganador 3

2. Ganador 7 - Ganador 1

3. Ganador 6 - Ganador 4

4. Ganador 8 - Ganador 2

Publicidad

- Semifinales (30 abril/7 mayo)

Ganador 1 - Ganador 2

Ganador 3 - Ganador 4

Publicidad

- Final (20 mayo, en Estambul)

Ganador 1 - Ganador 2