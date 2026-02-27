Síguenos en:
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / 'Cucho' Hernández y Jhon Lucumí ya tienen rivales en Europa League; los cruces de octavos de final

'Cucho' Hernández y Jhon Lucumí ya tienen rivales en Europa League; los cruces de octavos de final

Los futbolistas colombianos en registro del Betis y Bolonia, respectivamente, conocieron este viernes a los equipos que enfrentarán en los octavos de final de la Europa League.

Por: EFE
Actualizado: 27 de feb, 2026
'Cucho' Hernández y Jhon Lucumí, jugadores colombianos del Betis y Bolonia, respectivamente.
'Cucho' Hernández y Jhon Lucumí, jugadores colombianos del Betis y Bolonia, respectivamente.
Fotos: Getty

