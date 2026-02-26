Síguenos en:
A Flamengo y Jorge Carrascal les hicieron un 'Maracanazo': Lanús, campeón de Recopa Sudamericana

A Flamengo y Jorge Carrascal les hicieron un 'Maracanazo': Lanús, campeón de Recopa Sudamericana

Lanús superó (4) 3-2 (2) a Flamengo en Río de Janeiro y silenció el mítico estadio Maracaná. El colombiano Jorge Carrascal jugó 58 minutos con el 'mengao'.

Por: EFE
Actualizado: 26 de feb, 2026
