A Flamengo y Jorge Carrascal les hicieron un 'Maracanazo': Lanús, campeón de Recopa Sudamericana

El Lanús argentino alzó este jueves su primer título de la Recopa Sudamericana tras una heroica victoria por 3-2 sobre el brasileño Flamengo en el partido de vuelta en pleno Maracaná y gracias a los goles de José Canale y Walter Bou en los últimos tres minutos de la prórroga.

El conjunto argentino, que se había impuesto por 1-0 en el partido de ida, abrió el marcador a los 28 del primer tiempo por intermedio de Rodrigo Castillo, pero Giorgian de Arrascaeta y Jorginho anotaron de penalti y obligaron a los dos rivales a disputar un alargue.

En los minutos finales de la prórroga, Canale y Walter Bou anotaron los dos goles del triunfo y le garantizaron el título al conjunto argentino.

Los clubes argentinos mantuvieron la costumbre de vencer a los brasileños en la disputa del título que enfrenta al campeón de la Libertadores con el campeón de la Sudamericana. En los tres anteriores partidos, River Plate derrotó al Athletico Paranaense en 2019; Defensa y Justicia al Palmeiras en 2021 y Racing Club al Botafogo el año pasado.



Flamengo, que está presionado por su afición debido al mal inicio de temporada y a que ya había dejado escapar el título de la Supercopa do Brasil ante el Corinthians, salió abucheado del Maracaná.

Lanús salió al ataque en los primeros minutos y hasta Salvio llegó a intentar un disparo de lejos, pero Flamengo no tardó en recuperar el control y a los 4 minutos el colombiano Jorge Carrascal casi anotó el primero al recibir una asistencia de Erick Pulgar y obligar al portero Losada a exigirse para atajar el balón.

A partir de ese momento el conjunto carioca adelantó sus líneas y dejó al Lanús totalmente a la defensiva.

Los lanzamientos de Guillermo Varela desde la derecha y las jugadas de Carrascal por la izquierda llevaron seguidamente peligro a la portería de Losada, pero los flamenguistas fallaron en las definiciones.

Carrascal por poco abre el marcador en un cara a cara con Losada a los 20 minutos y el ecuatoriano Gonzalo Plata cuatro minutos después en un contragolpe en el que invadió solo el área pero disparó desviado.

En el minuto 28, cuando Flamengo más presionaba, un contragolpe y una salida en falso de Rossi, que se resbaló luego de que Ayrton Lucas le devolviera el balón, le permitieron a Rodrigo Castillo, con un disparo desde lejos y a la portería vacía, abrir el marcador para Lanús.

Ocho minutos después y cuando ya era duramente presionado por su afición, Giorgian de Arrascaeta, con un gol de penalti por una mano de Carrera dentro del área, empató para Flamengo, que enseguida arrinconó al Lanus en los últimos minutos del primer tiempo.

En la segunda parte, con la cancha del Maracaná totalmente encharcada por una lluvia incesante, Flamengo se lanzó al ataque ante un Lanús que prefirió administrar el empate.

El técnico Felipe Luís renovó su trío de atacantes con la entrada de Pedro, Everton y Lucas Paquetá, mientras que Mauricio Pellegrino prefirió reforzar su defensa y mandó a Sepúlveda a la cancha en el lugar del atacante Salvio.

A falta de diez minutos para el final, con Lanús totalmente arrinconado, Arrascaeta fue derribado al invadir el área tras un pase de Jorginho y el árbitro pitó el penalti. Jorginho fue el encargado de cobrarlo y de poner a Flamengo en ventaja de 2-1 al minuto 84.

En los últimos minutos del tiempo reglamentario, con Lanús aún a la defensiva, Pedro y Everton por poco consiguen el gol de la victoria, sin conseguirlo.

En los 30 minutos adicionales el equipo brasileño mantuvo la presión, guiado principalmente por Jorginho, y el conjunto argentino se defendió a toda costa, aunque intentó sorprender al contraataque.

Ni Bruno Henrique ni Pedro consiguieron convertir en gol los pases de profundidad de Jorginho.

Pero, ante la impotencia de los brasileños, Lanús aprovechó los últimos minutos para empatar y luego anotar el gol de la victoria y del título.