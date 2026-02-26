Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Tolima y una sufrida clasificación en Copa Libertadores; superó 3-0 a Táchira, en penaltis

Tolima y una sufrida clasificación en Copa Libertadores; superó 3-0 a Táchira, en penaltis

Deportes Tolima perdió 0-1 con Táchira, en el Manuel Murillo Toro, y con la serie igualada 1-1, tuvo que sentenciar todo en los lanzamientos desde los doce pasos.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 26 de feb, 2026
Comparta en:
Tolima vs. Táchira - Copa Libertadores.
Tolima vs. Táchira - Copa Libertadores.
COLPRENSA.

Publicidad

Publicidad

Publicidad