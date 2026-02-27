Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Díaz espera guiar al Bayern en Champions League; este es su rival en los octavos de final

Luis Díaz espera guiar al Bayern en Champions League; este es su rival en los octavos de final

Bayern Múnich tuvo una gran fase de liguilla y ahora confía en tener una buena serie frente a su contricante en los octavos de final. ¡Conozca a qué equipo enfrentarán Luis Díaz y compañía!

Por: AFP
Actualizado: 27 de feb, 2026
Comparta en:
Luis Díaz es figura del Bayern Múnich.
Luis Díaz es figura del Bayern Múnich.
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad