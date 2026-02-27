Luis Díaz espera guiar al Bayern en Champions League; este es su rival en los octavos de final

Este viernes 27 de febrero se llevó a cabo en Nyon (Suiza) el sorteo de los octavos de final de la Champions League 2025/2026, dejando al Bayern Múnich emparejado frente al Atalanta. Así las cosas, Luis Díaz y compañía tendrán un cruce, que en el papel parece accesible, contra la popular 'diosa.

De otro lado, Real Madrid irá contra Manchester City y París Saint Germain contra Chelsea, siendo estos los dos duelos estelares de los 'octavos' de la presente edición de la popular 'orejona'.

El resto de emparejamientos son: Galatasaray vs. Liverpool, Newcastle vs. Barcelona, Atlético de Madrid vs. Tottenham, Bodo/Glimt contra Sporting Lisboa y Bayer Leverkusen vs. Arsenal. Los partidos de ida se disputarán el 10 y 11 de marzo y los de vuelta el 17 y 18 del mismo mes.

Trofeo de la Champions League. AFP

Con seis equipos ingleses en el bombo (de un total de 16 participantes) y tres españoles, era fácil predecir que habría algún enfrentamiento entre clubes de estos dos de los más poderosos campeonatos en Europa y finalmente los tres representantes de LaLiga tendrán rivales de la todopoderosa Premier League.



En la fase de liguilla ya hubo 10 partidos con equipos de estas dos ligas y en sólo una ocasión, el representante español derrotó al inglés: fue en la primera jornada cuando el Barça se impuso 2-1 en la cancha del Newcastle, precisamente su rival en octavos.

Publicidad

El club 'azulgrana' tuvo suerte, ya que el otro rival que le podría haber tocado era el Chelsea y, además, quedó en la parte baja del cuadro, a priori mucho menos potente que la parte superior.

El rival del Barcelona en cuartos podría ser el Atlético de Madrid o el Tottenham y el rival en semifinales el Arsenal, que fue el equipo que acabó primero en la liguilla, con un pleno de ocho victorias.

Publicidad

Real Madrid y City volverán a enfrentarse por octava ocasión desde 2012. En el último precedente, también en la liguilla de este año, el equipo de Pep Guardiola venció por 2-1 en el Bernabéu, aunque fue el equipo blanco el que superó al inglés en las dos últimas eliminatorias que disputaron: en el 'play-off' de la temporada pasada y en cuartos de final de 2024, temporada en la que el Real Madrid ganó su 15º título continental.

Al vencedor le esperará en cuartos el ganador de la eliminatoria entre Atalanta y Bayern.

El vigente campeón, París Saint Germain, se verá las caras con el Chelsea, el club que ya derrotó a los franceses en la final del pasado Mundial de Clubes, evitando que el PSG hiciera una temporada perfecta y ganase siete títulos. El vencedor del duelo se enfrentará en cuartos de final a Galatasaray o Liverpool.



Partidos de los octavos de final de la Champions League: