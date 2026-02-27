Síguenos en:
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Gustavo Puerta y sus secretos para brillar en Racing de Santander; sueña con el Mundial 2026

Gustavo Puerta y sus secretos para brillar en Racing de Santander; sueña con el Mundial 2026

El mediocampista vive un gran momento en el club de la segunda división de España, reveló cuál es la clave del éxito de su actualidad y del sueño que quiere cumplir desde que era niño.

Por: EFE
Actualizado: 27 de feb, 2026
Gustavo Puerta en un partido del Racing de Santander, en España.
Getty Images

