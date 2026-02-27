Gustavo Puerta y sus secretos para brillar en Racing de Santander; sueña con el Mundial 2026

El centrocampista del Real Racing Club y de la Selección Colombia, Gustavo Puerta, asegura que jugar el Mundial 2026 sería cumplir "el sueño que ha tenido desde niño", y tiene claro que lo va a lograr.

El mediocentro 'cafetero', que llegó al club 'cántabro' el pasado verano procedente del Bayer Leverkusen, cuenta, en una entrevista con 'EFE', la clave de la gran campaña del Racing, cómo vivió el mercado invernal, o la sensación que tuvo al debutar con la absoluta de Colombia el pasado noviembre.

Gustavo Puerta (La Victoria, Colombia, 2003) cree que su Racing está haciendo una excelente temporada, puesto que ahora va líder de LaLiga Hypermotion, pero pide cautela porque aún faltan muchas jornadas para concluir la liga, aunque espera conseguir el objetivo del ascenso.

El Racing de Santander, de Gustavo Puerta, logró un récord en la segunda división española Foto: X/@realracingclub

Afirma que la regularidad del conjunto cántabro esta campaña se debe a la mentalidad, porque, a su juicio, ahora mismo todos los futbolistas están focalizados y mentalizados en el ascenso.



"Cada día cada, en cada entreno, tratamos de hacer las cosas al cien por cien para cuando llegue la hora del partido poder dar lo mejor de cada uno de nosotros", subraya.



La confianza de José Alberto

Puerta, que desde que aterrizó en Santander ha sido una pieza insustituible para su entrenador, José Alberto López, reconoce que desde el primer momento ha contado con la confianza del club, y piensa que eso es "demasiado importante" para un futbolista. Por eso, con su buen juego, está intentando devolver esa confianza.

"Vengo haciendo una buena temporada, pero trato cada día de mejorar porque siento que puedo mejorar muchas cosas y, a partir de ahí, seguir aportando lo mejor de mí al equipo", incide.

El '19' verdiblanco, que parece tener mucho peso dentro del terreno de juego, asegura que, "desde siempre", ha tenido "carácter y personalidad" para asumir retos, y que el trata de aportar lo mejor de él, como si fuera un capitán, corriendo, presionando y alentando a sus compañeros.

Y es que en el Racing se siente "un líder positivo", por lo que espera que sus compañeros también le vean así, porque lo único que quiere hacer cada día es aportar lo mejor de él para que todos puedan alcanzar los objetivos.



"He encontrado mi lugar"

Respecto al pasado mercado invernal, en donde había rumores de su posible salida del Racing por intereses de grandes equipos europeos, ha querido dejar claro que, pese a que tuvo ofertas de otros conjuntos, el Racing fue el que le dio la confianza en verano, y cree que en Santander ha encontrado su lugar.

"Me siento muy bien, muy cómodo tanto dentro como fuera de la cancha (...) Además, creo que tengo el deber de ayudar al equipo con el ascenso, y sé que si lo conseguimos voy a estar aún más satisfecho de poder haberlo hecho", confiesa.

Gustavo Puerta ganó premio con Racing de Santander Foto: X/@realracingclub

Asimismo, tiene claro que con trabajo, disciplina y todo lo que viene haciendo, en verano le van a llegar más ofertas, aunque, en estos momentos, no le preocupa.

El internacional colombiano piensa que la Segunda División de España es una liga "demasiado dinámica en transiciones", puesto que con dos o tres pases se llega al área, y afirma que se juega más a controlar la posesión que en la inglesa o en la Bundesliga, "más físicas".

Gustavo Puerta reconoce que no se esperaba la gran afición que tiene el Racing, y piensa que es "demasiado importante" para el equipo, porque es el jugador número doce todos los encuentros.

"Desde el primer partido han llenado al estadio, hemos visto el compromiso que tienen y nosotros tratamos de, cada día, retribuírselo y creo que ahora se ve reflejado en la tabla (...) Estoy muy contento, la gente siempre transmite esa energía positiva y, para un jugador, salir y que transmitan eso es muy importante", elogia.



El sueño mundialista

Puerta recuerda su debut con la Selección de Colombia como "uno de los de los momentos más lindos" de su carrera y afirma que tuvo una sensación que "no puede describir".

No solo fue el debutar con la 'tricolor', sino que pudo marcar un gol muy tempranero, que le produjo "un sentimiento inigualable".

Sin embargo, reconoce que todo eso llega gracias al trabajo que hace con el Racing, tanto él como todos sus compañeros, que son los que día a día le ayudan a seguir creciendo.

"Estoy muy contento, y quiero dar las gracias al equipo por ayudarme a estar ahí. Espero seguir haciendo las cosas de la mejor manera para poder estar en marzo y seguir haciendo las cosas bien para estar en el Mundial con ayuda de Dios", apostilla.

El centrocampista considera "muy importante" compartir vestuario en la selección con "grandes figuras del fútbol mundial" como James Rodríguez o Luis Díaz, porque siempre tratan de estar pendientes y de aconsejar.

Gustavo Puerta, mediocampista de la Selección Colombia, celebra un gol en partido preparatorio AFP

Y concluye que estar en el Mundial de 2026 "significaría mucho" para él y para ese sueño de niño que siempre ha tenido y tiene.

"También para mi familia es un logro ver a su hijo estar en un Mundial y poder, si Dios quiere, jugarlo. Pero bueno, para que llegue ese momento hay que seguir trabajando, hay que seguir cada día haciendo las cosas bien y preparándose, y sé que eso con el trabajo y la disciplina va a llegar solo", apostilla Gustavo Puerta.