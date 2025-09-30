Así se puede seguir a Gol Caracol en Google Discover para ver noticias de James, Luis Díaz y más

Gol Caracol avanza en la cercanía con su audiencia y de ahora en adelante se podrá consultar mediante Google Discover, aplicación que muchos usan a diario y a la que acceder no tiene costo.

Se trata de una ventana de contenidos en la que aparecen las noticias más interesantes para cada usuario, según sus gustos. Y como el manejo de esta plataforma ha cambiado, acá explicamos el paso a paso para conectarse con Gol Caracol al instante.

Para ello, solo basta con hacer clic en la función “seguir” en el siguiente enlace, que da acceso directo al perfil, como se muestra a continuación:

Con esta sencilla acción, cada quien tendrá a su disposición de manera inmediata toda la información de su gusto, así como las publicaciones más destacadas en redes sociales como X, Instagram y YouTube.

En el caso de Gol Caracol, el usuario quedará a un clic del acontecer nacional e internacional del mundo del balón, como lo último de la Selección Colombia, del fútbol profesional de nuestro país y del exterior, del desempeño de nuestros jugadores en distintas ligas, como James Rodríguez, Luis Díaz, etc., y lo mejor de otros deportes, como ciclismo, tenis, automovilismo, atletismo.



¿Cómo entrar a Google Discover y acceder a Gol Caracol?

En el caso de un dispositivo Android, es suficiente con deslizar el dedo hacia la derecha en la pantalla de inicio para darle paso a aplicación, mientras que en un iPhone esta se debe descargar desde Google o Google Chrome.

Posteriormente, lo único que hay que hacer es desplazarse por el menú de noticias sugeridas. Cuando salgan los contenidos de Gol Caracol, se verá el botón “seguir”, al que dándole clic este quedará registrado para que siga apareciendo con prioridad, según se ve acá: