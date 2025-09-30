Síguenos en::
Nueva camiseta de Selección Colombia para el Mundial 2026, con presentación internacional

Nueva camiseta de Selección Colombia para el Mundial 2026, con presentación internacional

La novedosa prenda será utilizada en la Copa del Mundo que se llevará a cabo entre el 11 de junio y el 19 de julio en estadios de México, Estados Unidos y Canadá.

Por: Edwin Cañón
Actualizado: 30 de sept, 2025
La Selección Colombia tendrá pinta nueva en el Mundial 2026.
Foto: FCF.

