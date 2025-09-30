Nueva camiseta de Selección Colombia para el Mundial 2026, con presentación internacional

La Selección Colombia estrenará camiseta en el Mundial, cita a la que la escuadra ‘cafetera’ regresa luego de 8 años de ausencia, pues su última participación fue en Rusia 2018, cuando llegó hasta octavos de final. Por ese motivo, la pinta juega un papel importante y los tricolores quieren estar a la altura de las circunstancias.

Bajo esa luz, la presentación de la indumentaria oficial para la Copa del Mundo de 2026 se efectuará en un certamen de altura y con los ojos del planeta encima, ya que el evento no será en suelo nacional.



¿Cuándo se presentará la nueva camiseta de la Selección Colombia?

El lanzamiento de los uniformes se programó para el miércoles primero de octubre de 2025 y se escenificará en Nueva York, Estados Unidos, país que albergará la mayor cantidad de partidos del campeonato orbital.

De hecho, en el acto no solo se conocerá la camiseta de la Selección Colombia, también se revelará el balón oficial del torneo, aunque algunas versiones de prensa indican que la pelota podría venir en varias presentaciones, una para cada país anfitrión, como ocurrió con las mascotas.

Lo cierto es que la nueva piel de la escuadra ‘cafetera’ se verá en un espacio en el que otras selecciones también mostrarán las prendas que lucirán durante la competencia o incluso desde antes si se tiene en cuenta que los duelos de preparación podrían ser afrontados con dicha ropa.

Publicidad

En el caso de Colombia, las contiendas de fogueo previas al Mundial son en Estados Unidos contra México (octubre 11), Canadá (octubre 14), Nueva Zelanda (noviembre 15) y Nigeria (noviembre 18), encuentros en los que seguramente se podrá apreciar la novedosa apariencia que tendrán los ‘cafeteros’ en el Mundial.

Posteriormente, el 5 de diciembre, se efectuará el sorteo de grupos en Washington, ceremonia a la que Colombia aspira a llegar como integrante del bombo 1 o del bombo 2, lo que le garantiza no encontrarse de entrada con rivales tan complicados.