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Gol Caracol  / Así va la venta de boletas para el Mundial 2026; inició última oportunidad y novedades sobre reventa

Así va la venta de boletas para el Mundial 2026; inició última oportunidad y novedades sobre reventa

Este miércoles se dio la última fase de venta de boletas por parte de la FIFA, y se conocieron la cantidad disponible y de paso el récord que quieren batir en la Copa del Mundo.

Por: AFP
Actualizado: 1 de abr, 2026
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Trofeo que se le entregará al campeón del Mundial 2026, en Estados Unidos, México y Canadá
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AFP

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