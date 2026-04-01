El técnico del Congo le envió mensaje a la Selección Colombia para el Mundial 2026; “los conocemos”

La República Democrática del Congo hizo su tarea, venció 1-0 a Jamaica en el repechaje internacional de la FIFA, el martes, y con eso logró su clasificación al Mundial 2026, donde será rival de nuestra Selección Colombia en el grupo K, también junto a Portugal y Uzbekistán, por lo que desde ya se deberá planificar este compromiso, algo de lo que ya habló el técnico del combinado africano, Sébastien Desibre.

Tras conseguir su cupo a la Copa del Mundo que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá, el estratega francés de una fue consultado sobre cómo ve a sus rivales en la fase de grupos, y del que más habló fue de la 'tricolor', a quien casualmente enfrentará en Guadalajara, en el estadio Akron, mismo escenario deportivo en el que jugó el martes frente a los jamaiquinos.



DT del Congo conoce a la Selección Colombia

En declaraciones recogidas por 'MedioTiempo', de México, Sébastien Desire comenzó diciendo que "conocemos a todos los equipos, incluso Uzbekistán, sabemos que serán tres partidos, mínimo", palpitando su presencia en la fase de grupos, esperando dar alguna sorpresa para pasar a dieciseisavos de final del Mundial 2026.

República Democrática del Congo, posible rival de la Selección Colombia, en la Copa África 2025 AFP

Luego, el técnico de la República Democrática del Congo, decidió puntualizar en que "volveremos aquí para enfrentar a Colombia (al estadio de Guadalajara), pero en estos momentos solo sabemos que vamos a preparar el partido de forma seria, debemos pensar en la estrategia por que será un excelente equipo", dejando saber que la 'tricolor' es uno de sus principales rivales pensando en seguir en las fases finales de la Copa del Mundo.

A pesar de eso, Desire pidió tranquilidad y tiempo para analizar más a profundidad sus rivales en el grupo K del Mundial 2026, y decidió resaltar lo conseguido con la clasificación. "Para ser sinceros, estábamos centrados únicamente en este partido, queríamos mantener la humildad, jugar bien, era un rival importante, muy bueno como Jamaica. Vamos a aprovechar la clasificación porque hemos tenido 13 partidos con altibajos, además, queremos celebrar y descansar", aseguró.



¿Cuándo juega la Selección Colombia contra el Congo?

La 'tricolor' dirigida por Néstor Lorenzo y con figuras como Luis Díaz y James Rodríguez, se medirá al combinado africano en la fecha 2 de la fase de grupos del Mundial 2026, el 23 de junio, en Guadalajara (México), en el estadio Akron. La hora de este compromiso es a las 9:00 p.m., y se podrá ver, como siempre, por la señal del Gol Caracol.



Los otros dos encuentros de la Selección Colombia serán, primero, el 17 de junio contra Uzbekistán, en Ciudad de México, también a las 9:00 p.m. Por último, se enfrentará a Portugal, en la jornada 3, el 27 de junio, en Miami, a las 6:30 p.m.