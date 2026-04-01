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Gol Caracol  / Selección Colombia  / El técnico del Congo le envió mensaje a la Selección Colombia para el Mundial 2026; “los conocemos”

El técnico del Congo le envió mensaje a la Selección Colombia para el Mundial 2026; “los conocemos”

Luego de eliminar a Jamaica y meterse al grupo K, donde está Colombia, Portugal y Uzbekistán, el DT de la República Democrática del Congo, Sébastien Desabre palpita su presencia en la Copa del Mundo.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 1 de abr, 2026
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Sébastien Desabre Congo Colombia
Sébastien Desabre, técnico del Congo habló de la Selección Colombia - Foto:
AFP

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