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Gol Caracol  / Aston Villa es el nuevo campeón de la Europa League; goleada y victoria 3-0 contra Friburgo

Aston Villa es el nuevo campeón de la Europa League; goleada y victoria 3-0 contra Friburgo

Este miércoles, el cuadro inglés venció sin apuros a los alemanes en Estambul, por el duelo correspondiente a la gran final de la Europa League. ¡Histórico!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 20 de may, 2026
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Jugadores de Aston Villa festejando título de la Europa League, contra Friburgo.

Un golazo de volea de Youri Tielemans y otro del argentino Emiliano Buendía desde fuera del área acercan al Aston Villa, que gana 0-2 al descanso al Friburgo, a su primera Europa League, la quinta de Unai Emery.

El centrocampista belga abrió el marcador a los 41 minutos en una jugada de estrategia a la salida de un córner que culminó Tielemans con una preciosa volea, mientras que Buendía amplió la ventaja con un remate a la escuadra en el tiempo de descuento.

Noticia en desarrollo...

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