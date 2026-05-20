Cuándo juega Millonarios vs O'Higgins, por la fecha 6 de la Copa Sudamericana 2026

Millonarios sacó un empate 1-1 de su visita al estadio Morumbi en Brasil, contra Sao Paulo en la fecha 5 de la Copa Sudamericana, y con eso llegará hasta la última jornada con la opción de continuar en el certamen internacional, por lo menos para los playoffs del torneo Conmebol.

Por eso, las miradas del equipo dirigido por el técnico argentino Fabián Bustos se centran en el partido contra O'Higgins, de Chile, en El Campín, donde una victoria ante su gente alcanzará para seguir en la competencia.

Cuándo juega Millonarios vs O'Higgins por Copa Sudamericana

Los 'embajadores' cerrarán la fase de grupos del certamen internacional recibiendo al equipo chileno, el próximo martes 26 de mayo, a las 5:00 p.m. (hora colombiana), elenco con el que ya perdió en esta edición del torneo.



En la primera jornada de la Copa Sudamericana, Millonarios perdió 2-0 en territorio austral frente a O'Higgins, por lo que ahora buscará un triunfo más, para clasificar a la siguiente ronda.

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Por el momento los azules están en el segundo puesto del grupo C, con 8 puntos, uno menos que el líder Sao Paulo (9). En tercera casilla está O'Higgins con 7 unidades, que tiene un encuentro menos, en el que se enfrentará al Boston River, que está aún sin sumar.

En caso de que el cuadro chileno gane este miércoles frente al elenco uruguayo, le quitará el lugar a Millonarios, que obligaría a ganar a los de Fabián Bustos, antes su gente en El Campín, el martes, para asegurar el playoff frente a un tercero que venga de la Copa Libertadores.

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Resultados de Millonarios en la Copa Sudamericana 2026

Fase previa

Nacional 1-3 Millonarios

Fecha 1 - fase de grupos

O'Higgins 2-0 Millonarios

Fecha 2

Millonarios 1-0 Boston River

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Fecha 3

Millonarios 0-0 Sao Paulo

Fecha 4

Boston River 2-4 Millonarios

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Fecha 5

Sao Paulo 1-1 Millonarios

Fecha 6

Millonarios vs O'Higgins

Fecha: martes 26 de mayo

Hora: 5:00 p.m.