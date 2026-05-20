Néstor Lorenzo y un toque de espiritualidad, antes del Mundial 2026 con la Selección Colombia

Uno de los temas futboleros en nuestro país por estos días tiene que ver con los trabajos que realizan en la ciudad de Medellín algunos jugadores de la prelista de la Selección Colombia, que desde ya alista su participación en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. Así, se ha conocido que se sumaron a esas prácticas con el cuerpo técnico que lidera Néstor Lorenzo hombres como James Rodríguez, Álvaro Montero, Richard Ríos, Camilo Vargas y Deiver Machado.

Sobre ese particular, hablaron este miércoles en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', y el periodista Juan Pablo Hernández entregó información al respecto. Así indicó que "los jugadores que están acá entrenaron en las horas de la mañana, llegaron a Guarne. Ya están integrados haciendo labores cinco de los jugadores, acompañados de Néstor Lorenzo, que fue el nuevo integrante, ya que acá estaba su cuerpo técnico, pero no estaba él".

Al respecto, el que añadió un dato particular fue Javier Hernández Bonnet, director general de Gol Caracol. "¿Sabe por qué no había llegado (Lorenzo)? Estaba en la Sierra Nevada con los 'mamos' (líderes espirituales y autoridades del lugar ubicado en el departamento de Magdalena). Les cuento eso, el profe estuvo en un baño de espiritualidad. Hace parte de las creencias", explicó el experimentado comentarista.

De esa misma conversación, hicieron parte los demás integrantes del equipo periodístico y en su mayoría indicaron que todo tipo de 'refuerzo', con miras a la Copa del Mundo es válido en pro de que el seleccionado colombiano consiga los mejores resultados, iniciando desde el grupo K en el que se enfrentará con Uzbekistán, RD Congo y Portugal.



Cabe indicar que este jueves 21 de mayo, se tiene prevista una atención a la prensa por parte de algunos integrantes de Colombia y se podrá ver en VIVO en el canal de Youtube de Gol Caracol desde las 8:45 a.m.

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¿Cuándo juega la Selección Colombia?

En medio de la preparación de Colombia para el Mundial 2026, se han programado dos partidos de preparación frente a Costa Rica, el próximo 1 de junio en el estadio El Campín de Bogotá, y contra Jordania, el 7 de junio, en San Diego, Estados Unidos. Así los de Lorenzo quedarán listos para la competencia oficial.