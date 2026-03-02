Duras críticas a Harold Santiago Mosquera por su nivel en Cerro Porteño: "Es una falta de respeto"

El fútbol sudamericano va a toda marcha y este fin de semana se disputó la octava jornada de la Liga de Paraguay. Cerro Porteño se enfrentó a Recoleta, imponiéndose por marcador de 2-0 con goles de Juan Manuel Iturbe y Matías Pérez, y manteniendo la tercera casilla de la tabla de posiciones con 14 puntos. Sin embargo, a la prensa paraguaya no la convence el juego del club azul y rojo, y en medio de las críticas, al que más le dieron 'palo' fue al colombiano Harold Santiago Mosquera.

En el programa 'VS Sports Radio', los analistas dejaron en claro que la victoria no quita las complicaciones que presenta 'El Ciclón'. "Esta muy lejos de lo que se espera, por la jerarquía, por lo hecho el año pasado y el tiempo de trabajo de Bava, es como para exigirle más. El rival terminó complicando con muy poco y ni siquiera puso sus mejores jugadores. Cerro sigue en deuda, ganó, pero desde hace rato no convence", comentaron de entrada.

Ahora bien, más allá de lo señalamientos sobre el trabajo colectivo, los periodistas se fueron a lo específico y no tuvieron piedad con el extremo colombiano. "Lo de Harold Santiago Mosquera ya roza la falta de respeto, no puede estar en cancha con ese estado físico. Hay una pelota que intenta desbordar por derecha, se termina cayendo y el defensa de Recoleta le hace rebotar la pelota. Eso te demuestra como está, no puede un jugador profesional estar así jugando en Cerro Porteño", sentenció uno de los panelistas.

Por último, concluyeron que el club viene hace rato obteniendo resultados, pero las formas no convencen, con el adicional que no lideran el campeonato y ahora mismo son superados por Olimpia y Nacional: "En Cerro los resultados no están maquillando, no dejan nada ni ganando".



Hasta el momento, Mosquera apenas registra seis partidos disputados y 212 minutos de juego, sin goles y asistencias. En el pasado vistió las camisetas de Santa Fe, Millonarios, Deportivo Cali, OFI Creta, FC Dallas y Pachuca.