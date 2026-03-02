Síguenos en:
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Duras críticas a Harold Santiago Mosquera por su nivel en Cerro Porteño: "Es una falta de respeto"

Duras críticas a Harold Santiago Mosquera por su nivel en Cerro Porteño: "Es una falta de respeto"

La prensa paraguaya no tuvo piedad con Harold Santiago Mosquera pese a la victoria de Cerro Porteño sobre Recoleta. ¡No le perdonan su estado físico!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 2 de mar, 2026
Harold Santiago Mosquera fue anunciado como nuevo jugador de Cerro Porteño de Paraguay.
