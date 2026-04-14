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Gol Caracol  / Atento, Millonarios; Sao Paulo venció 2-0 a O'Higgins y lleva puntaje perfecto en Copa Sudamericana

Atento, Millonarios; Sao Paulo venció 2-0 a O'Higgins y lleva puntaje perfecto en Copa Sudamericana

Este martes el Sao Paulo, de Brasil, se hizo fuerte en su casa y sumó tres puntos más en la fase de grupos de la Copa Sudamericana, donde comparte con Millonarios, que juega este miércoles.

Por: EFE
Actualizado: 14 de abr, 2026
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Sao Paulo Copa Sudamericana 2026
Sao Paulo celebra en la Copa Sudamericana 2026 - Foto:
AFP

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