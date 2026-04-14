"Contra São Paulo, Boston River no fue tan inferior; frente a Millonarios será parejo"

Este miércoles 15 de abril, Millonarios tendrá su segundo desafío en la Copa Sudamericana 2026 y será de local contra Boston River Uruguay. Ambos equipos vienen der perder en el debut; los 'embajadores' cayeron 2-0 con O'Higgins y los 'charrúas' 1-0 con São Paulo.

Boston River no es un equipo muy reconocido en el continente y por eso en Gol Caracol charlamos con el periodista Leo Díaz, de Telemundo Uruguay, quien contó detalles de la idiosincrasia, el estilo de juego y las fortalezas del conjunto 'verdirrojo'.

¿Qué lugar ocupa Boston River en el fútbol uruguayo?

"Es uno de los equipos más pequeños del fútbol uruguayo. Se trata de una sociedad anónima deportiva venezolana que desde hace algunos años invierte en el país y en el club, que además es relativamente nuevo en Primera División. Actualmente ocupa el decimotercer lugar del Torneo Apertura, entre 16 equipos, con 11 puntos".

¿Cuál es el estilo de juego de Boston River?

"Es un equipo que se caracteriza por el contragolpe. Se siente cómodo bajo esa propuesta tanto de local como de visitante. Si bien el entrenador Ignacio Iturralde intenta implementar una idea basada en la posesión, especialmente para salir con claridad desde el fondo, en la práctica el equipo es más efectivo cuando cede la iniciativa y ataca de transición. Eso probablemente se verá en Colombia: un Boston River replegado, esperando en su campo y buscando salidas rápidas. Hay una diferencia entre la idea del entrenador —más asociada al protagonismo y la tenencia— y lo que el equipo logra en cancha. Hoy, resulta más peligroso cuando juega directo que cuando intenta elaborar".



Acción de juego -Boston River vs. São Paulo. DANTE FERNANDEZ/AFP

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¿Cuál es la mayor fortaleza de Boston River?

En lo físico, destaca por su altura, algo por encima del promedio en Uruguay. Los zagueros Mateo Rivero (1,89 m) y Martín González (1,86 m), capitán, son fuertes en el juego aéreo tanto en defensa como en ataque. También suma presencia el argentino Agustín Aguirre (1,85 m). En ofensiva, Alexander González (1,80 m) y el argentino Francisco Bonfiglio (1,82 m) aportan movilidad y fortaleza física. Ambos son efectivos en el juego aéreo y complican por su capacidad para imponerse en el contacto. De hecho, la pelota quieta es una de sus principales armas. A comienzos de año, en un torneo amistoso de verano, llegaron a la final marcando varios goles por esa vía, un aspecto bien trabajado por Iturralde".

¿Cuáles son los jugadores de Boston Rivera que Millonarios debe referenciar?

"Bonfiglio, en particular, es un delantero a seguir: fuerte en el uno contra uno y difícil de contener. Comparte características con González, ya que ambos utilizan bien el cuerpo, generan desgaste en la defensa y buscan ventaja incluso antes de recibir el balón. En el mediocampo se destaca Agustín Amado, con más de 100 partidos en el club. Es el número 10, un volante mixto que aporta en ataque, interpreta bien las transiciones y colabora en la recuperación. A esto se suma la seguridad del arquero Bruno Antúnez, uno de los más confiables del medio local, con buena salida y firme en el juego aéreo".

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En Uruguay, ¿a quien ven como favorito para este partido?

"En el análisis del grupo, São Paulo aparece como el principal candidato, seguido por Millonarios. Más atrás se ubican O’Higgins y Boston River, en un nivel similar, con una leve ventaja para el equipo chileno. Para el partido de mañana, Millonarios parte como favorito por diferencias físicas, técnicas y futbolísticas. Sin embargo, Boston River ha demostrado que puede competir en ese rol. Ante São Paulo, pese a que los brasileños presentaron un equipo alternativo, se esperaba una diferencia mayor, pero el encuentro fue equilibrado. Las condiciones climáticas, con una lluvia intensa, también influyeron. No fue el desarrollo que se anticipaba en la previa. Por eso, aunque Millonarios es superior, no se espera un partido sencillo. Todo indica que será un duelo parejo".