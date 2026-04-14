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Gol Caracol  / "Contra São Paulo, Boston River no fue tan inferior; frente a Millonarios será parejo"

"Contra São Paulo, Boston River no fue tan inferior; frente a Millonarios será parejo"

En Gol Caracol charlamos con un periodista uruguayo sobre todo lo que debe saber Millonarios de Boston River, su rival de este miércoles en la fecha 2 de la Copa Sudamericana.

Por: Daniel Parra Cuenca
Actualizado: 14 de abr, 2026
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Once titular de Boston River vs. São Paulo.
Once titular de Boston River vs. São Paulo.
AFP.

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