Cómo quedó la tabla de posiciones del grupo A del Mundial 2026; Corea del Sur sorprendió

Corea del Sur venció este jueves 2-1 a República Checa en un intenso encuentro que alcanzó picos de emoción en la parte complementaria del segundo partido del Grupo A de la Copa del Mundo, en el estadio de Guadalajara.

La oncena surcorena se impuso con goles de Hwang In-beom (67') y de Oh Hyeon-gyu (80'), mientras que el descuento de los europeos estuvo a cargo del capitán del equipo checo Ladislav Krejci (59').

Con este triunfo, la selección asiática iguala a México en lo alto de la clasificación del Grupo A, ambos con 3 puntos, luego de que el Tri derrotase por 2-0 a Sudáfrica en el partido inaugural en el Azteca de Ciudad de México.

Tras un primer tiempo cauteloso donde fueron los coreanos fueron quienes mostraron mayor ímpetu ante el arco contrario, Krejci sacó ventaja de su estatura y conectó un remate de cabeza que dejó sin opciones a los defensores coreanos.



Corea del Sur derrotó 2-1 a República Checa, por la fecha 1 del Mundial 2026 AFP

Publicidad

Alertados por una ventaja checa que resultaba inmerecida, la ofensiva asiática se incrementó. Un pase desde el mediocampo que Hwang logró conectar pese al acecho de la defensa europea pasó por encima del arquero checo y se coló suavemente en la portería.

Finalmente, Oh, quien había entrado al campo minutos antes en reemplazo de la estrella surcoreana Son Heung-min, aprovechó una espectacular asistencia desde el flanco derecho del área y selló con un potente remate el resultado definitivo.

Publicidad

Tabla de posiciones del grupo A del Mundial 2026

1. México - 3 pts. (+2)

2. Corea del Sur - 3 pts. (+1)

3. República Checa - 0 pts. (-1)

4. Sudáfrica - 0 pts. (-2)