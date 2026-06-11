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Gol Caracol  / Emotiva escena en el Mundial 2026; lágrimas de Diego Gómez y abrazo de Gustavo Alfaro

Emotiva escena en el Mundial 2026; lágrimas de Diego Gómez y abrazo de Gustavo Alfaro

En medio de la rueda de prensa de Paraguay, que se prepara para debutar en el Mundial 2026, contra Estados Unidos, se presentó un hecho que 'arrugó corazones'.

Por: EFE
Actualizado: 11 de jun, 2026
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Diego Gómez, abrazado por Gustavo Alfaro, en rueda de prensa del Mundial 2026
Diego Gómez, abrazado por Gustavo Alfaro, en rueda de prensa del Mundial 2026
AFP

El entrenador de Paraguay, el argentino Gustavo Alfaro, mantuvo este jueves el optimismo sobre el estado de recuperación de la estrella paraguaya, Julio 'la Joya' Enciso, quien todavía es duda ante el debut mundialista de mañana contra el país anfitrión, Estados Unidos.

Acción de juego en el duelo entre Corea del Sur vs. República Checa, por el Mundial 2026.
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'La Joya' "está con el corazón puesto en querer ser parte de esto por la ilusión que tanto él tiene como todos los jugadores", indicó el míster en una rueda de prensa previa al encuentro contra el Estados Unidos en Estadio de Los Ángeles.

El técnico abogó por esperar, y aunque no desveló si formará parte del once inicial de mañana, lo ve "con buenas sensaciones".

Alfaro aseguró que ya tiene el equipo conformado, a falta de unos pequeños ajustes. "Lo voy a terminar de definir cuando le dé la charla a los jugadores, ahí se los voy a comunicar a ellos primero para que sepan quiénes son los 11 para arrancar a partir de mañana", explicó.

Para la Albirroja, el debut ante una de las tres naciones anfitrionas de una Copa del Mundo "no es un partido más. Es un partido diferente, de características diferentes a cualquier otro que uno pueda llegar a jugar", dijo.

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Tras 16 años ausencia, volver a participar en una competición de alto nivel "es un momento de mucha plenitud, de mucha alegría, porque sabemos las necesidades que el país tenía de esto, la lucha que los jugadores habían tenido a lo largo de todo este tiempo para tratar de lograrlo, así que llegamos de la manera en que queremos llegar", afirmó.

La Albirroja tiene claro el rival al que se enfrenta, un equipo que "con ideas acabadas y muy claras" y con un "muy buen entrenador", en referencia a su compatriota Mauricio Pochettino.

Diego Gómez, jugador de Paraguay, lloró en rueda de prensa, previa a su debut en el Mundial 2026
Diego Gómez, jugador de Paraguay, lloró en rueda de prensa, previa a su debut en el Mundial 2026
AFP

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"Estamos claros de la jerarquía que tiene el rival, cómo se ha preparado, no desde ahora, sino que viene hace mucho tiempo trabajando con la premisa de este Mundial", indicó.

"Sabemos la complejidad a la que nosotros debemos enfrentarnos y estamos preparados para tratar de hacerlo, no solamente este partido, sino que ojalá los tres que tengamos y que después tengamos alguno más también", añadió.

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