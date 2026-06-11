Así fue el gol de Ladislav Krejci, tras un saque de lateral, en Corea del Sur vs República Checa

El segundo partido del Mundial 2026 fue el de Corea del Sur vs República Checa, en el estadio de Guadalajara, y el marcar se abrió solamente hasta el minuto 59, de la mano de Ladislav Krejci.

Tras un saque de banda fuerte de Vladimir Coufal, que llegó hasta el área y al primer palo, ahí apareció el defensor y capitán del combinado europeo, para de cabeza mandar la pelota al fondo de la red. ¡Jugada preparada!

Acá el gol de Ladislav Krejci en Corea del Sur vs República Checa, Mundial 2026: