Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
CALENDARIO MUNDIAL
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
NÉSTOR LORENZO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Así fue el gol de Ladislav Krejci, tras un saque de lateral, en Corea del Sur vs República Checa

Así fue el gol de Ladislav Krejci, tras un saque de lateral, en Corea del Sur vs República Checa

Tras un primer tiempo sin emociones, para la segunda parte República Checa rompió el cero en el marcador con una gran anotación de cabeza del experimentado Ladislav Krejci.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 11 de jun, 2026
Comparta en:
Ladislav Krejci
Ladislav Krejci celebra gol en República Checa vs Corea del Sur - Foto:
AFP

El segundo partido del Mundial 2026 fue el de Corea del Sur vs República Checa, en el estadio de Guadalajara, y el marcar se abrió solamente hasta el minuto 59, de la mano de Ladislav Krejci.

Hwang In-beom celebra su gol con Corea del Sur vs. República Checa en el Mundial 2026
Gol Caracol

Vea el golazo de Hwang In-beom con Corea del Sur vs República Checa en el Mundial 2026

Tras un saque de banda fuerte de Vladimir Coufal, que llegó hasta el área y al primer palo, ahí apareció el defensor y capitán del combinado europeo, para de cabeza mandar la pelota al fondo de la red. ¡Jugada preparada!

Acá el gol de Ladislav Krejci en Corea del Sur vs República Checa, Mundial 2026:

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Mundial 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad