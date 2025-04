"Atlético Nacional es un equipo que está armado para pelear o ganar la Copa Libertadores"

Este jueves se siguen conociendo reacciones y comentarios positivos que quedaron por la buena actuación de Atlético Nacional en su debut en la Copa Libertadores 2025. Y es que los drigidos por Javier Gandolfi desplegaron en el césped del estadio Atanasio Girardot un juego ofensivo, de ahí el marcador claro de 3-0 sobre Nacional de Montevideo y que resultó atractivo para los aficionados.

En ese sentido, el que tomó la palabra fue el entrenador Martín Ligüera, de los visitante, quien reconoció la superioridad de los 'verdolagas' en la primera fecha de la Libertadores e incluso le puso la chapa de favoritismo.

"Obviamente sabíamos que Atlético Nacional iba a ser protagonista e iba a tener la pelota, pero nosotros tuvimos posibilidades que no pudimos concretar. El gol sobre el final nos pegó bastante. En el segundo tiempo nos hicieron un gol de arranque y se hizo cuesta arriba", indicó inicialmente el entrenador uruguayo, que asumió el cargo de interino ante la salida de Martín Lasarte.

Ligüera, a la par, agregó que "Nacional no me sorprendió, es un equipo que está armado para pelear la Copa Libertadores, para ganarla. Nosotros no estamos en un buen momento, hay que ser realistas".

Publicidad

El DT del 'bolso' remató indicando que "obviamente que ellos iban a venir y tener sus posibilidades, sabíamos que íbamos a sufrir el partido".