"En Selección Colombia siempre me han creado rivalidad con James Rodríguez, pero no"

La Selección Colombia vuelve en el mes de septiembre a la acción con los dos últimos partidos de las Eliminatorias Sudamericanas, con el objetivo de sellar la clasificación al Mundial de 2026. Mientras tanto, James Rodríguez y Juan Fernando Quintero siempre generan noticias, por su importancia dentro de la cancha, pero también por su relación.

Por eso, en una reciente entrevista de ‘Juanfer’ le preguntaron por su cercanía con el ‘10’ y capitán de la ‘tricolor’, y allí decidió mencionar que han inventado muchos chismes y temas sin trasfondo, cuando ambos son grandes amigos.

En una entrevista en ‘Desnúdate con Eva’, Quintero Paniagua no se guardó nada al referirse a temas sobre la Selección Colombia.



¿Cómo es la relación de Juan Fernando Quintero con James Rodríguez?

“Es mi hermano, tenemos cualidades parecidas, no somos iguales, pero el morbo de que James y Juanfer siempre han creado esa rivalidad, que no la hay. Hicimos un partido los dos en el Mundial y fue 3-0 para Colombia.

"Jugamos desde niños”, fue la respuesta del mediocampista antioqueño sobre su buena relación con el cucuteño dentro y afuera de la cancha.

En la misma entrevista Juan Fernando Quintero se mostró seguro al decir que “vamos a clasificar al Mundial” y que espera estar en la cancha: “Si Dios lo permite jugaré, seguro”.

Además, volvió a mencionar sobre lo que sucedió en su última convocatoria en la que no jugó y eso llevó a que Néstor Lorenzo recibiera señalamientos por no utilizar a ‘Juanfer’.

James Rodríguez y Juan Fernando Quintero

“No, nunca dije que estaba enfadado con el técnico, yo con el profe tengo muy buena relación. Es normal que sientas frustración cuando no entras, pasó una situación particular en Barranquilla donde todo el mundo me pidió y bueno empezó el morbo de la noticia. Es normal, siento que pude haber jugado pero mientras no esté en mis manos no me hago drama. Mi hija lloró, mi mamá lloró, es tristeza y ahí la piensas”, relató el paisa negando que tenga algún lío con el estratega argentino al frente de la Selección Colombia.

Así las cosas, Juan Fernando Quintero aclaró varios temas relacionados con su vínculo con personas del combinado patrio, como James Rodríguez o el director técnico Néstor Lorenzo, y de paso esperando que pueda estar en los duelos frente a Bolivia y Venezuela, en las dos fechas finales de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2026.