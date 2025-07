Juan Fernando Quintero destapó cuánto dinero le debe el América; “llevo meses sin cobrar”

Juan Fernando Quintero no se ha unido a la pretemporada del América de Cali, y tampoco hay luces de que lo haga, con un futuro incierto y lejos del equipo vallecaucano, quien no le habría podido cumplir con temas económicos al futbolista antioqueño.

Tras varios rumores e informes extraoficiales, el propio mediocampista paisa decidió ser sincero y contar qué ha pasado en el cuadro ‘escarlata’ donde no le deben una buena cantidad de dinero.

Con eso, Juan Fernando Quintero quedó abierto a cambiar de camiseta para la segunda parte del 2025, con River Plate en el horizonte como posible destino en caso de que logre su salida del América y se abra un espacio de extranjero en el plantel ‘millonario’.



¿Cuánto dinero le debe América a Juan Fernando Quintero?

En la entrevista en ‘Desnúdate con Eva’ reveló qué ha pasado con el club vallecaucano, en el que le han faltado en los pagos que acordaron en un principio cuando salió de Racing de Avellaneda para ser el fichaje estrella de los ‘escarlatas’.

“Sí, fue un pacto pero en ese momento en diciembre cuando salgo de Racing, hablé con el presidente que tengo una muy buena relación, con Diego Milito y le dije que no iba a ir a River en ese momento. Ya pasaron seis meses y tuve una situación particular en América”, comentó inicialmente Juan Fernando Quintero sobre la posibilidad de ir a la ‘banda cruzada’ en un corto plazo.

Así las cosas, ‘Juanfer’ confesó que el América “no me pudo pagar durante seis meses, sino algo muy básico y pues no es lo que esperaba”.

Aunque no dio la cifra exacta, Eva le preguntó si es más de un millón de dólares, a lo que Quintero Paniagua respondió: “Prácticamente llevo seis meses sin cobrar. Un poquito más de un millón de dólares, pero hace parte del fútbol”.

En esta entrevista 'Juanfer' se mostró sincero y allí también tocó un tema importante para su vida profesional y personal como fueron los insultos que recibió de los hinchas de Independiente Medellín, club del que siempre dijo que era hincha.

"Las veces que he llorado por Medellín, no lo sabes. Que todo el mundo sepa que soy de DIM y me traten mal es como que no me lo esperaba, pero tampoco me sorprende. Tengo el escudo tatuado, eso es ser hincha de Medellín. Volver al estadio, que te insulten a ti, a tu madre, se acaba todo, murió todo. He hecho muchas cosas que la gente ni sabe. Nunca voy a devolver odio, pero se acabó y lo digo hoy porque no cambia", detalló Quintero sobre su sentimiento con el 'poderoso'.