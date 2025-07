Jugador de Millonarios se despidió y se retractó; “hay cosas que prefiero no hablarlas”

En Millonarios aún no hay refuerzos, pero sí varias salidas del equipo de cara a la Liga BetPlay 2025-II, algo que preocupa a los hinchas ‘embajadores’ ante la escasez de fichajes y jugadores para encarar los compromisos del segundo semestre del año.

Mientras tanto se van conociendo la despedida de los futbolistas que integraban el plantel azul, la mayoría al exterior y dejando mensajes en sus redes sociales agradeciendo el tiempo en las huestes del cuadro bogotano.

Pero en las últimas horas en su cuenta de Instagram se reportó Jhon Emerson Córdoba, quien no tuvo un buen cierre de semestre con Millonarios, tuvo unas declaraciones a la prensa que no gustaron a los hinchas diciendo que “no se sentía cómodo”, y eso generó la furia de los seguidores.



Las disculpas de Jhon Córdoba a los hinchas de Millonarios

“Hoy me toca despedirme de este club que me abrió las puertas y me permitió crecer como futbolista y como persona. Fueron meses de esfuerzo, aprendizajes, alegrías y también momentos difíciles que me hicieron más fuerte”, comenzó escribiendo el habilidoso atacante, quien ahora jugará en Instituto de Córdoba, en Argentina.

Seguido a eso, agradeció a Alberto Gamero y David González, sus entrenadores en la estadía en Millonarios.

“Gracias al cuerpo técnico por confiar en mí, y a los directivos por su apoyo. Pero sobre todo, gracias a la hinchada, que siempre alentó con el corazón, en las buenas y en las malas. Ustedes son el alma de este club. Me voy con gratitud, llevando en mí todo lo vivido y con la ilusión de seguir cumpliendo sueños”, agregó.

Millonarios ya tiene programación para todos sus partidos. Foto: Millonarios FC.

Pero luego llegó el momento de las excusas por sus polémicas palabras, algo de lo que pidió “disculpas” y de paso explicó qué fue lo que quería decir.

“También pido disculpas si por ahí se malinterpretó lo que dije a los medios, no estaba cómodo por todos los comentarios y otras cosas que prefiero no hablarlas por acá un abrazo y fue un lindo viaje”, cerró en su publicación en redes sociales Jhon Emerson Córdoba.



¿Qué jugadores salieron de Millonarios?

En la pretemporada de los azules no están futbolistas como Iván Arboleda, Radamel Falcao García, Jhon Emerson Córdoba, Kevin Palacios, Daniel Cataño, Kevin Mantilla, Félix Charrupí, Jovani Welch y Jader Valencia.

Además, se habla de la posible salida del arquero titular de Millonarios, Álvaro Montero, quien tiene una oferta de Vélez Sarsfield, de Argentina, que lo regresaría al balompié internacional, pero significaría una dura baja para David González.