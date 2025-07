El drama que vivió Luis ‘Chino’ Sandoval salió a la luz; “sacabas fuerzas de donde no había”

Luis ‘Chino’ Sandoval no fue un titular indiscutible de Independiente Medellín el semestre pasado, pero su aporte siempre vino desde el banquillo de suplentes, siendo un convocado habitual por el técnico Alejandro Restrepo.

A pesar de eso y por algunos antecedentes de disciplina muchos hinchas del DIM lo criticaron por su nivel durante la Liga BetPlay 2025-I, pero en las últimas horas una publicación en redes sociales destapó un drama personal y familiar que tuvo el delantero nacido en Soledad, en el departamento del Atlántico.

En sus historias de Instagram, Luis ‘Chino’ Sandoval reposteó una imagen y texto de su pareja, madre de su hijo, quien tuvo quebrantos de salud recientemente, que lo mantuvieron en el hospital.



El drama de Luis ‘Chino’ Sandoval con su hijo

“A ti, a quien hace un año atrás para el día del padre te di la noticia que sería papá nuevamente, este año. Un año después, 30 minutos antes de un partido te dije que el niño se complicó y tuvieron que entubarlo y decidimos que jugaras el partido porque tus compañeros te necesitaban”, comenzó escribiendo la pareja del futbolista, sobre el duro momento que vivieron.

Seguido a eso destacó la valentía y el compromiso de Sandoval con el Medellín y sus compañeros para estar con el equipo en la recta final de la Liga BetPlay 2025-I, en la que quedaron subcampeones.

Luis Sandoval, figura de Independiente Medellín, en la Liga BetPlay I-2025 Twitter de Medellín

Publicidad

“Uff, yo me desmoroné por completo el tiempo que pasamos este proceso y mientras, tú me sostuviste y sacabas fuerzas de donde no había por ir a trabajar y darlo todo hasta donde podías en cada viaje y partido”, cerró en su texto en redes sociales.

Además, en la imagen que compartió el relato se pudo ver a Luis ‘Chino’ Sandoval junto a su hijo en medio de los quebrantos de salud que sufrió.

Publicidad

“Me arrepiento completamente de lo insultos por el mal juego, es un varón estar siquiera en la concentración sabiendo que tiene un hijo en tremenda situación”, fueron algunos de los comentarios que se leyeron en redes sociales por parte de hinchas del Independiente Medellín, quienes se encargaron de viralizar lo sucedido.