“Richard Ríos emergió con gran nivel; los europeos interesados en él no dejan de aumentar”

Richard Ríos se convirtió en uno de los atractivos en el Mundial de Clubes, y no precisamente por su físico sino por el nivel deportivo que mostró en cada uno de los partidos de Palmeiras, equipo que logró llegar a cuartos de final, con un gran aporte del mediocampista colombiano.

Aunque el torneo internacional de la FIFA se terminó para el antioqueño y sus compañeros, que cayeron 2-1 a manos del Chelsea, de Inglaterra, del futbolista de nuestro país se sigue hablando en las últimas horas desde Brasil.

En un balance sobre el nivel de los futbolistas del Palmeiras en ‘Globo Esporte’, Richard Ríos ocupó un espacio importante, todo por su “gran nivel”.



Richard Ríos aprobó en Pameiras y esperan ofertas de Europa

El mencionado diario brasileño señaló que fue el hombre más importante en la mitad de la cancha, algo que lo hizo consolidarse nuevamente en el equipo dirigido por Abel Ferreira.

“En el mediocampo, Richard Ríos emergió de la competición con un gran nivel. Titular en los cinco partidos, destacó por su intensidad y participación en el juego, tanto en defensa como en ataque”, resaltaron para comenzar.

Pero luego se enfocaron en lo que sería el futuro del nacido en Vegachí, quien tendría los días contados en Palmeiras, con destino a Europa, ya que el precio que piden en el ‘verdao’ no es tan elevado y podría llegar a un club del Viejo Continente.

“Desde su llegada a Estados Unidos, el número de equipos europeos interesados ​​en el dorsal 8 no ha hecho más que aumentar, y Verdao deberá tomar una decisión sobre su futuro. Se espera que aparezcan ofertas superiores a los 30 millones de euros (191,5 millones de reales) por el jugador”, enfatizaron sobre el valor que esperan en las toldas del cuadro paulista.



¿Qué dijo Richard Ríos sobre una salida de Palmeiras?

Tras perder con Chelsea en cuartos de final del Mundial de Clubes de la FIFA el futbolista antioqueño atendió a la prensa en el estadio para hablar de la eliminación de su actuación, de su futuro y más.

"Lo que sé es lo que tú sabes. Son solo especulaciones. No creo que haya llegado nada al club todavía, y si no, no me han notificado. No puedo responder a esa pregunta porque no tengo nada concreto", aseguró Richard Ríos, dejando al aire su próximo destino o si continuará en Palmeiras.

En la misma zona mixta Ríos se volvió viral tras sus respuestas a una pregunta de un periodista argentino que le consultó si había pasado algo con Enzo Fernández, del Chelsea, y si le había dicho algo de los picantes cruces de Colombia contra la albiceleste, a lo que el de Vegachí señaló: "No pasó nada, cambié camiseta con él. ¿Qué estás esperando que te responda?".