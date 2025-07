Periodista argentino buscó el quiebre de Richard Ríos; “¿qué esperas que te responda?

Richard Ríos terminó su historia en el Mundial de Clubes de la FIFA el pasado viernes tras perder 2-1 con el Chelsea, de Inglaterra. A pesar de la frustración y el dolor de la derrota el futbolista colombiano se consagró como uno de los mejores jugadores del equipo brasileño en este certamen internacional.

Ese buen nivel lo ha llevado a ser noticia en Europa, donde varios clubes importantes lo tendrían en la mira y su continuidad en el 'verdao' estaría en veremos, ya que alguna oferta llegaría para llevárselo al 'Viejo Continente'.

Por eso, tras la eliminación del Mundial de Clubes de la FIFA, Richard Ríos atendió a la prensa en zona mixta y además de hablar de su futuro tuvo una inesperada pregunta de un periodista argentino, por una supuesta pelea con Enzo Fernández, del Chelsea.

"Te quería preguntar ¿qué pasó con Enzo Fernández que hubo un cruce?", le consultó el comunicado de 'TyC Sports', a lo que el colombiano fue contundente respondiendo un "no pasó nada".

A pesar de eso el periodista argentino insistió buscando el quiebre de Richard Ríos, preguntándole si era "algo de Colombia vs Argentina, tal vez". El antioqueño se mantuvo firme y nuevamente le respondió: "No, no pasó nada. ¿Qué estás esperando que te responda? Incluso cambié camiseta con él".

Por supuesto, este video se volvió viral en redes sociales, donde muchos criticaron al comunicador por buscar un conflicto, mientras que simplemente fueron discusiones dentro de la cancha, algo que para el nacido en Vagachí, ahí quedó y no tuvo trascendencia.

Acá las respuestas de Richard Ríos a las discusiones con Enzo Fernández: