Axel Witsel y un golazo de chilena al Barcelona: vea la anotación del Girona

Este sábado, en el estadio Olímpico de Montjuic, Barcelona y Girona se enfrentaron por la Liga de España y Axel Witsel sorprendió con una joya de gol.

A los 20 minutos, Portu cobró un tiro de esquina, la defensa catalana rechazó, Arna Martínez cabeceó y Witsel remató de chilena, enviando la pelota al fondo de la red de los 'culés'.

Vea el gol de Alex Witsel en Barcelona vs. Girona por la Liga de España