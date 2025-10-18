Síguenos en::
Gol Caracol  / Axel Witsel y un golazo de chilena al Barcelona: vea la anotación del Girona

Axel Witsel y un golazo de chilena al Barcelona: vea la anotación del Girona

Girona puso el 1-1 contra el Barcelona con un gran gol acrobático de Axel Witsel, quien dejó en silencio el estadio Olímpico de Montjuic. ¡Acá el VIDEO!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 18 de oct, 2025
Alex Witsel, jugador del Girona.
Alex Witsel, jugador del Girona.
afp.

