Axel Witsel y un golazo de chilena al Barcelona: vea la anotación del Girona

Este sábado, en el estadio Olímpico de Montjuic, Barcelona y Girona se enfrentaron por la Liga de España y Axel Witsel sorprendió con una joya de gol.
A los 20 minutos, Portu cobró un tiro de esquina, la defensa catalana rechazó, Arna Martínez cabeceó y Witsel remató de chilena, enviando la pelota al fondo de la red de los 'culés'.
Vea el gol de Alex Witsel en Barcelona vs. Girona por la Liga de España
🚨GOAL: Axel Witsel 20'— Goals Xtra (@GoalsXtra) October 18, 2025
LaLiga | 🇪🇸 Barcelona 1-1 Gironapic.twitter.com/7Qtj2BfuzO