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Gol Caracol  / ¿Por qué a Cristiano Ronaldo no le valieron su gol 982?; FIFA explicó la decisión

¿Por qué a Cristiano Ronaldo no le valieron su gol 982?; FIFA explicó la decisión

En la victoria de Al Nassr, el viernes, a Cristiano Ronaldo le dieron como gol suyo uno de los tantos de la victoria, ya que informaron que fue en propia puerta de un defensor rival.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 24 de oct, 2026
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Cristiano Ronaldo Al Nassr
Cristiano Ronaldo celebrando gol - Foto:
Al Nassr Oficial

El Al Nassr derrotó 1-3 a Al-Faisaly, el viernes, en la fecha 10 de la Liga de Arabia Saudita, con aporte de Cristiano Ronaldo, quien había anotado el segundo gol del encuentro, hasta que hace algunas horas la FIFA confirmó que no fue así.

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Según el informe oficial del encuentro, aunque el astro portugués dice que alcanza a tocar la pelota en la jugada de balón parado cobrado por Joao Félix, se termina es desviando en el defensor rival, Andrei Girotto, a quien le adjudicaron el tanto en propia puerta, tal y como quedó registrado en la plataforma del máximo ente del fútbol mundial.

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Con eso, Cristiano Ronaldo sigue aún en los 981 goles en su carrera como profesional, entre clubes y selección portuguesa, estando a 19 celebraciones de los mil, que es uno de los últimos objetivos personales que tiene antes de retirarse.

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Cristiano Ronaldo continúa alimentando su desafío de alcanzar los 1.000 goles oficiales en su carrera profesional. El delantero portugués llegó a 982 anotaciones, según el registro que le atribuye el tanto marcado con Al Nassr ante Al-Faisaly, el 23 de octubre de 2026. De ese total, 836 goles corresponden a sus clubes y 146 a la selección de Portugal. Su extraordinaria trayectoria incluye etapas en Sporting de Lisboa, Manchester United, Real Madrid, Juventus y Al Nassr, con el conjunto español como el equipo en el que más veces celebró, gracias a sus 450 tantos.

El gran objetivo del atacante de 41 años está ahora a solo 18 goles de distancia. Ronaldo continúa compitiendo con Al Nassr en Arabia Saudita y cada partido representa una nueva oportunidad para acercarse a una cifra histórica. Sin embargo, el último tanto ante Al-Faisaly está sujeto a controversia: mientras la liga saudí se lo atribuye al portugués, otros registros lo consideran un autogol del brasileño Girotto. Si finalmente no se contabiliza, su cifra volvería a 981, por lo que necesitaría 19 anotaciones para alcanzar los 1.000. La cuenta regresiva sigue abierta y mantiene la atención del fútbol mundial.

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