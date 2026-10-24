¿Qué jugadores del Real Madrid no estarán contra Barcelona?; una estrella ausente, y tres lesionados

La ausencia del brasileño Vinícius es la única novedad de la convocatoria del Real Madrid para el partido de la décima jornada de LaLiga EA Sports contra el Barcelona (domingo, 25 de octubre, 3:00 p.m.), en la que siguen ausentes Raúl Asencio, Rodrygo y Ferland Mendy.

Tras ser titular ante el Leipzig en la Liga de Campeones, Vinícius cumplirá ante el Barcelona el segundo de los cuatro partidos ligueros de sanción que recibió tras ser expulsado ante el Villarreal por agarrar del pelo a Nathan Saliba. Todavía le queda por perderse los encuentros ante Racing y Valencia, también fuera de casa.

Publicidad

Jose Mourinho no dio información en la rueda de prensa previa sobre novedades en la convocatoria ni en el once que jugará en el Camp Nou, aunque admitió que ya lo tiene pensado. "De planes para partido, de qué vaya a jugar, cómo nos vamos a estructurar, en qué dirección intentaremos llevar el partido, no te voy a responder. Prefiero decir que no digo nada", apuntó.

Vinícius Júnior, estrella del Real Madrid, en un partido de la Champions League AFP

Publicidad

Las bajas, además de Vinícius, son las habituales: Asencio, operado de una fractura por estrés en su tibia derecha, quien trabaja desde este sábado sobre el césped en solitario; Rodrygo, que también ha completado sesiones individuales en Valdebebas, pero todavía no entrena con el grupo; y Mendy, en la recta final de su recuperación y quien ya participa en los entrenamientos junto a sus compañeros.



Como tercer portero, repite el canterano Sergio Mestre por segundo partido consecutivo, después de que se perdiera la convocatoria ante el Sevilla en favor de su compañero Javi Navarro.

La lista de convocados del Real Madrid para el partido contra el Barcelona la forman:

Publicidad

Arqueros: Courtois, Lunin y Sergio Mestre.

Defensas: Trent, Dumfries, Militao, Huijsen, Rüdiger, Konaté, Carreras y Cucurella.

Publicidad

Mediocampistas: Camavinga, Bellingham, Fede Valverde, Tchouaméni, Bernardo Silva, Arda Güler y Thiago Pitarch.

Delanteros: Endrick, Mbappé, Brahim Díaz, Carlos Espí y Yan Diomande.