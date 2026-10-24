Síguenos en:
Tendencias:
FÚTBOL COLOMBIANO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SANTA FE
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / ¿Qué jugadores del Real Madrid no estarán contra Barcelona?; una estrella ausente, y tres lesionados

¿Qué jugadores del Real Madrid no estarán contra Barcelona?; una estrella ausente, y tres lesionados

Este domingo el Camp Nou recibirá el clásico entre Barcelona y Real Madrid, y ya se conoció la convocatoria del equipo dirigido por José Mourinho. Hay cuatro bajas importantes.

Por: EFE
Actualizado: 24 de oct, 2026
Comparta en:
Real Madrid equipo titular
Real Madrid equipo titular
AFP

La ausencia del brasileño Vinícius es la única novedad de la convocatoria del Real Madrid para el partido de la décima jornada de LaLiga EA Sports contra el Barcelona (domingo, 25 de octubre, 3:00 p.m.), en la que siguen ausentes Raúl Asencio, Rodrygo y Ferland Mendy.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

Tras ser titular ante el Leipzig en la Liga de Campeones, Vinícius cumplirá ante el Barcelona el segundo de los cuatro partidos ligueros de sanción que recibió tras ser expulsado ante el Villarreal por agarrar del pelo a Nathan Saliba. Todavía le queda por perderse los encuentros ante Racing y Valencia, también fuera de casa.

Publicidad

Últimas noticias

Vincent Kompany y Luis Díaz tras juego de Bayern Múnich
Gol Caracol

Novedades del estado de salud del técnico de Luis Díaz en Bayern Múnich; "no fue agradable"

Lamine Yamal y Kylian Mbappé, en El Clasico, entre Barcelona y Real Madrid
Gol Caracol

Polémico mural de Yamal y Mbappé antes de El Clásico hace recordar a uno de Messi y Cristiano

Jose Mourinho no dio información en la rueda de prensa previa sobre novedades en la convocatoria ni en el once que jugará en el Camp Nou, aunque admitió que ya lo tiene pensado. "De planes para partido, de qué vaya a jugar, cómo nos vamos a estructurar, en qué dirección intentaremos llevar el partido, no te voy a responder. Prefiero decir que no digo nada", apuntó.

Vinícius Júnior, estrella del Real Madrid, en un partido de la Champions League
Vinícius Júnior, estrella del Real Madrid, en un partido de la Champions League
AFP

Publicidad

Las bajas, además de Vinícius, son las habituales: Asencio, operado de una fractura por estrés en su tibia derecha, quien trabaja desde este sábado sobre el césped en solitario; Rodrygo, que también ha completado sesiones individuales en Valdebebas, pero todavía no entrena con el grupo; y Mendy, en la recta final de su recuperación y quien ya participa en los entrenamientos junto a sus compañeros.

Como tercer portero, repite el canterano Sergio Mestre por segundo partido consecutivo, después de que se perdiera la convocatoria ante el Sevilla en favor de su compañero Javi Navarro.

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

La lista de convocados del Real Madrid para el partido contra el Barcelona la forman:

Publicidad

Arqueros: Courtois, Lunin y Sergio Mestre.

Defensas: Trent, Dumfries, Militao, Huijsen, Rüdiger, Konaté, Carreras y Cucurella.

Publicidad

Mediocampistas: Camavinga, Bellingham, Fede Valverde, Tchouaméni, Bernardo Silva, Arda Güler y Thiago Pitarch.

Delanteros: Endrick, Mbappé, Brahim Díaz, Carlos Espí y Yan Diomande.

Publicidad

Daniel Muñoz, lateral derecho colombiano, tras el partido entre Ipswich y Nottingham Forest
Colombianos en el exterior

Daniel Muñoz, determinante en Nottingham Forest; dio una asistencia en 1-1 contra Ipswich

James Rodríguez, mediocampista de Atlético Nacional, en medio de un entrenamiento
Fútbol Colombiano

"Mientras que tú sepas qué hacer con la pelota, como James Rodríguez, que corran otros"

Teófilo Gutiérrez, en polémica con Junior por delicadas declaraciones.
Fútbol Colombiano

Teófilo Gutiérrez, borrado en Junior, causó polémica y dejó un mensaje; "asumo esto con humildad"

Relacionados

Real Madrid

Barcelona FC

Vinícius Júnior

Publicidad

Publicidad

Publicidad