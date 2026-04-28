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Gol Caracol  / Bayern Múnich no ocultó su molestia; queja por polémica decisión arbitral a favor de PSG

Bayern Múnich no ocultó su molestia; queja por polémica decisión arbitral a favor de PSG

El encargado de alzar la voz fue el director técnico del Bayern Múnich, Vincent Kompany, quien se pronunció en rueda de prensa, tras la semifinal de Champions League.

Por: EFE
Actualizado: 28 de abr, 2026
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Vincent Kompany, director técnico del Bayern Múnich, en rueda de prensa, tras el partido contra PSG, por Champions League
Vincent Kompany, director técnico del Bayern Múnich, en rueda de prensa, tras el partido contra PSG, por Champions League
AFP

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