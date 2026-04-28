Bayern Múnich no ocultó su molestia; queja por polémica decisión arbitral a favor de PSG

El entrenador del Bayern Múnich, Vincent Kompany, aseguró que darán todo "a muerte" en el partido de vuelta para remontar el 5-4 contra el París Saint-Germain y clasificarse para la final de la Liga de Campeones.

"Con el 5-2 teníamos que conseguir preservar nuestras opciones y no parecía fácil, pero no hemos abandonado y ahora tenemos opciones en la vuelta y lo vamos a dar todo a muerte", aseguró el técnico en rueda de prensa.

"Hemos visto en este partido que todo depende de detalles, de un penalti, de un córner,... y en la vuelta pueden jugar a nuestro favor o en nuestra contra. Pero necesitamos a los 75.000 espectadores apoyándonos, el ambiente mítico del Allianz para poder clasificarnos", dijo.

El técnico belga aseguró que no es todavía consciente de lo extraordinario que fue el partido.



🚨⚠️ Kompany: “The penalty against us was highly debatable. The ball hits the body first and then his arm”. pic.twitter.com/on69VVXXyw — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 28, 2026

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"Creo que han sido dos equipos que buscan ganar y ninguno ha cedido en ese objetivo. No se puede pedir más. Afrontábamos al campeón, en su estadio y hemos podido tener un resultado mejor. Pudimos ganar o empatar, pero ya no hay vuelta atrás, solo nos queda mejorar en la vuelta", comentó.

Vincent Kompany, técnico del Bayern Múnich - Foto: AFP

Kompany se quejó del penalti señalado en su contra. "Sabemos que las reglas cambian cada año, pero en un balón lanzado desde tan cerca, que antes toca el cuerpo y luego la mano, no creo que sea penalti".